La delusa Virtus Villa anticipa stasera in casa del Valduggia

Grignasco-Castellettese e Valduggia-Virtus Villa anticipano oggi l’ottava giornata di una Prima Categoria dominata dalla Cannobiese.

Il Grignasco è reduce del successo, col minimo sforzo, a Villadossola; la Castellettese dal ko interno con il Sizzano, una delle inseguitrici della Cannobiese.

Delicatissima Valduggia-Virtus Villa. Dopo 7 turni il Valduggia ha raccolto solo 5 punti, mentre male sta facendo il Villa che ha pareggiato la prima partita e poi infilato 6 ko.

Dicevamo della Cannobiese che a punteggio pieno ricede il Momo, squadra da prendere con le pinze per non aver ancora espresso le sue potenzialità.

In Ossola è tempo di sfide dirette. Si affrontano Varzese-Piedimulera, distanziate di soli 2 punti. I granata in casa sono difficili da affrontare, il Piedimulera vuole far punti dop il successo sul Valduggia.

Partita da tripla Sizzano-Varalpombiese, due squadre che la classifica vede nei primi posti frutto di un discreto avvio di campionato.

Un’altra squadra che sta bene è il Romagnano, che ospiterà il Gravellona San Pietro fermo a 4 punti.

L’Omegna invece riceve la Serravallese con l’obiettivo di riprendere la marcia dopo lo stop di Cannobio.

Chiude Pro Rosaio-Quaronese.