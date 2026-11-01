Promozione, il Feriolo vince lo scontro al vertice con l’Olimpia e vola a +2. La Juventus Domo conquista tre punti FOTO

Il Feriolo si conferma al comando del campionato di Promozione al termine della nona giornata, conquistando una vittoria pesantissima nello scontro diretto con l'Olimpia Sant'Agabio. I gialloblù si impongono per 4-2 e salgono a 20 punti, portando a due lunghezze il vantaggio proprio sui novaresi, che restano secondi a quota 18.

Una partita ricca di emozioni quella tra le prime due della classe, con il Feriolo che trova la via del gol quattro volte grazie alle reti di Bionda A., Elca A., ancora Bionda A. ed Elca A. Per l'Olimpia vanno a segno Merkaj e Brucoli, ma non basta per evitare la terza sconfitta stagionale. Alle spalle delle due battistrada continua la corsa dell'Oleggio, che supera nettamente l'Ornavassese per 4-1 e sale a 17 punti, agganciando il Pro Palazzolo al terzo posto. Per gli arancioni doppietta di Repossi, con una rete su rigore, e gol di Bruno e Oronsaye, quest'ultimo dal dischetto. Per gli ossolani il gol porta la firma di Garoni. L'Ornavassese rimane così ferma a 8 punti, in piena zona playout.

Torna al successo la Juventus Domo, che davanti al proprio pubblico supera l'Arona per 3-1. A decidere l'incontro sono le reti di Beltrami, Zani e Pici, mentre per gli ospiti va a segno Sabin. Tre punti importanti per i granata, che salgono a quota 12 in classifica, raggiungendo il Bulè Bellinzago. L'Arona resta invece a 8 punti.

Vittoria esterna anche per il Bulè Bellinzago, che espugna il campo del Città di Cossato per 1-0. Un successo di misura che permette ai novaresi di portarsi a 12 punti, con un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nelle prime nove giornate. Pareggio casalingo per il Dormelletto Comignago, che chiude sull'1-1 la sfida con il Lupetti Bianchi Trino. Entrambe le reti arrivano da giocatori della formazione ospite: Bullari porta avanti il Trino, ma un'autorete dello stesso giocatore regala il pareggio al Dormelletto. Le due squadre rimangono appaiate a quota 15 punti. Pareggio esterno dell'Union Novara a Gattinara.

La classifica dopo nove giornate vede dunque il Feriolo primo con 20 punti, seguito dall'Olimpia Sant'Agabio a 18 e dalla coppia Oleggio-Pro Palazzolo a 17. Dormelletto Comignago e Lupetti Bianchi Trino sono a 15, mentre Juventus Domo e Bulè Bellinzago condividono quota 12. L'Union Novara sale a 9 punti, con Arona e Ornavassese ferme a 8.