Prima Categoria, la Cannobiese non si ferma più: otto vittorie su otto. Colpo della Virtus Villadossola

La Cannobiese continua la sua marcia trionfale nel campionato di Prima Categoria. Nell'ottava giornata la capolista supera per 5-2 il Momo e conquista l'ottava vittoria consecutiva, confermandosi a punteggio pieno con 24 punti. Un cammino impressionante per la formazione lacuale, che ha già realizzato 27 reti subendone soltanto 9 e che porta a otto lunghezze il vantaggio sulle più immediate inseguitrici.

Alle spalle della capolista cambia la situazione nelle posizioni di vertice. La Varalpombiese si aggiudica lo scontro diretto sul campo del Sizzano, imponendosi per 3-1 grazie alla doppietta di Briola M. e alla rete di Briola M. Il successo permette alla formazione novarese di salire a 16 punti, raggiungendo proprio il Sizzano e il Romagnano. Quest'ultimo non va oltre il 2-2 casalingo contro il Gravellona San Pietro. Un risultato importante soprattutto per gli ospiti, che conquistano un punto prezioso nella lotta per allontanarsi dalle ultime posizioni. Per il Romagnano va a segno Feccia, mentre per il Gravellona trova la rete Mituri. Il Romagnano sale così a quota 16, mentre il Gravellona raggiunge i 5 punti.

Giornata positiva per la Virtus Villadossola, che conquista una vittoria fondamentale sul campo del Valduggia. Gli ossolani si impongono per 3-1, centrando il primo successo stagionale dopo un avvio di campionato difficile. Tre punti che permettono alla Virtus di salire a quota 4, pur rimanendo all'ultimo posto, ma accorciando le distanze dalle squadre che la precedono. Pareggio per l'Omegna, che davanti al proprio pubblico non riesce ad andare oltre l'1-1 contro la Serravallese. I rossoneri trovano il gol con Denicola P., a segno su calcio di rigore, mentre per gli ospiti risponde Calgaro. L'Omegna sale a 11 punti e occupa la settima posizione, mantenendosi nella parte centrale della classifica.

Finisce senza reti il derby ossolano tra Varzese e Piedimulera. Lo 0-0 consente alla Varzese di raggiungere quota 10 punti, mentre il Piedimulera sale a 8, rimanendo nella zona bassa della graduatoria. Un punto a testa in una sfida importante soprattutto per gli ospiti, impegnati nella lotta per uscire dalla zona playout. Tra gli altri risultati della giornata spicca il successo del Pro Roasio, che supera per 3-1 la Quaronese, mentre Grignasco e Castellettese pareggiano 1-1.

La classifica vede dunque la Cannobiese saldamente al comando con 24 punti, seguita a quota 16 da Varalpombiese, Sizzano e Romagnano. La Quaronese è quinta con 15 punti, davanti al Grignasco a 14. L'Omegna occupa la settima posizione con 11 punti, seguita da Pro Roasio e Varzese a 10, Momo a 9, Castellettese e Piedimulera a 8. Nelle ultime posizioni Valduggia, Gravellona San Pietro e Serravallese sono appaiate a 5 punti, mentre la Virtus Villadossola chiude la graduatoria con 4.