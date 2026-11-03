Juventus Domo in serie positiva da quattro giornate

L’Olimpia si inchina al Feriolo e l’Oleggio si avvicina. La nona vede il terzo ko dei novaresi, che cadono (4-2) in riva al lago Maggiore sotto i colpi di Bionda ed Elca (201 gol in carriera). Le loro doppiette non lasciano scampo all’Olimpia che pure ha tenuto alta la testa per buona parte della gara. Ma ormai il Feriolo ha messo la firma sulla classifica allungando il passo.

Dietro si fa avanti l’Oleggio. Che non lascia scampo all’Ornavassese (4-1). I neri tengono duro per 45 minuti poi cedono sotto i colpi degli arancioni che ora sono a un punto dall’Olimpia. Appaiati alla Pro Palazzolo che liquida la Virtus Vercelli (2-1).

Colpaccio del Bulè Bellinzago che passa (1-0) a Cossato, contro una squadra che fatica a ritrovare la verve giusta. Per i novaresi la risolve Bonaldi a 8 minuti dalla fine.

Bene la Juventus Domo, che patisce qualche brivido per il vantaggio dell’Arona con Sabin allo scadere del primo tempo. Granata che però nella ripresa ritrovano il tono giusto e nei 15 minuti finali ribaltano il punteggio grazie ad una autorete e a Zani e Beltrami (3-1). Per i granata otto punti nelle ultime 4 gare. Arona che invece ha raccolto solo un punto nelle ultime 5 partite.

Non va oltre il pari il Dormelletto, che chiude in vantaggio il primo tempo ma subisce il pari del trino nella ripresa. E’ il secondo pareggio negli ultimi due turni per la formazione di Ragazzoni che resta comunque a ridossi della zona play off.

Un punto lo strappa anche la Union Novara a Gattinara, contro la squadra che sette giorni prima aveva sconfitto l’Olimpia. Da registrare il 3 a 0 del Ceversama sul Valle Cervo, ormai solo soletto in fondo alla classifica.

Feriolo 20; Olimpia 18; Oleggio, Pro Palazzolo 17; Dormelletto, Lupetti Trino 15; Città di Cossato, Gattinara 13; Juventus Domo, Bulè Bellinzago 12; Union Novara, Virtus Vercelli 9; Ornavassese, Arona, Ceversama 8; Valle Cervo 4.