Prima Divisione, l'Architetti Green Solution Domodossola domina il derby con l'Auxilium Villadossola

Seconda partita di campionato e seconda vittoria per l'Architetti Green Solution Domodossola, che si aggiudica il derby ossolano contro l'Auxilium Villadossola con un netto 3-0. Una prestazione convincente per le ragazze di coach Balzano, capaci di imporsi con autorità e conquistare tre punti importanti per la classifica. La formazione di Villadossola si presentava all'appuntamento forte di due vittorie nelle prime due giornate e di sei punti in classifica, avendo disputato una gara in più rispetto alle domesi. Una sfida attesa in casa 2mila8volley, dove non mancavano emozione e un pizzico di tensione per un confronto sempre particolarmente sentito.

Sul campo, però, le padrone di casa hanno dimostrato fin dalle prime battute grande concentrazione e determinazione, prendendo subito il controllo dell'incontro e mantenendolo fino al termine. Il risultato finale di 3-0, con parziali di 25-11, 25-14 e 25-19, racconta una gara condotta dall'inizio alla fine dalle domesi, che hanno chiuso il derby in appena un'ora e un quarto di gioco. Tra gli aspetti positivi di questo avvio di stagione spicca anche il contributo del nuovo acquisto Vanessa Filippini. L'atleta sta già dimostrando il proprio valore, garantendo maggiore sicurezza ed equilibrio alla squadra e offrendo alle compagne un importante punto di riferimento in campo.

Il successo nel derby assume un significato particolare anche per la classifica. Con i tre punti conquistati, l'Architetti Green Solution Domodossola raggiunge la vetta insieme allo Sprint Gravellona, altra formazione che punta a essere protagonista nel girone. Sarà proprio lo Sprint Gravellona il prossimo avversario delle ossolane. Domenica 8 novembre, al PalaCipir, è in programma lo scontro diretto al vertice, una partita che rappresenterà un primo importante banco di prova per la giovane formazione di coach Balzano. Per continuare il percorso di crescita e difendere le posizioni di vertice serviranno concentrazione, determinazione e la capacità di mantenere la continuità di gioco mostrata nel derby.