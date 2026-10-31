Sul cammino della Juventus Domo l'Arona che ha frenato il Feriolo

E' tempo di grandi sfide in Promozione. La nona mette di fronte Feriolo e Olimpia, le prime della classe, divise da un solo punto ma entrambe protagoniste di questa prima fase del campionato che, al momento, non vede altre dive.
Un pari favorirebbe qualcune delle 4 inseguitrici: Pro Palazzolo, Lupetti Trino, Oleggio e Dormelletto.
Due delle quali, Dormelletto e Trino si troveranno di fronte a pochi chilometri, sempre sulle sponde del Lago Maggiore.
L’Oleggio se la vedrà con una Ornavassese tornata al successo, mentre la Pro Palazzolo affronterà la Virtus Vercelli.
In Ossola la Juventus Domo, reduce da due trasferte con 4 punti conquistati, riceva un’Arona che sette giorni fa ha frenato sul pari proprio il Feriolo.
Difficile trasferta per la Union Novara che ha bisogni di punti: giocherà però a Gattinara, contro una formazione che ha fermato l’Olimpia.
Per il Bulè Bellinzago c’è la trasferta a Cossato mentre la giornata si chiude con Ceversama-Valle Cervo.