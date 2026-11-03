Super Cannobiese: una media di 3,37 reti ogni partita

Una media 3,37 gol a partita. E’ il ritmo tenuto dalla lanciata Cannobiese, che domenica non ha risparmiato neppure il Momo, vincendo 5 a 2 con i gol di Zanetti, Osmenaj, Borsetta e la doppietta di Progni. Ormai la formazione di Guntri è divenuta la ‘lepre’ del girone avendo già 8 punti di vantaggio sul trio novarese Sizzano, Varalpombiese e Romagnano.

Sull’asse Gravellona-Omegna affiorano due pari. Il Gravellona torna da Romagnano con un 2 a 2 firmato da Mikturi e Gitteh dopo che Zonca e Marchili avevano messo in discesa la partita dei padroni di casa. L’Omegna non va oltre l’1 a 1 son la Serravallese che risponde al rigore di De Nicola con la rete di Calgari.

Nessun gol scaturisce dal derby tra Varzese e Piedimulera. Era il primo derby ossolano di quest’annata calcistica ed è già una notizia che in una partita tra ossolane sua finita 0 a 0.

Chi risolleva la cresta è la Virtus Villa. Il primo success di campionato a Borgosesia porta la firma di Forni e Ferrera (2). Che nella ripresa, con la squadra sotto di un gol, rimettono in carreggiata una squadra che già aveva fatto una buona partita in casa col Grignasco, quado aveva pagato i primi10’ di disattenzioni collettive. Vittoria che porta il Villa a ridosso di Gravellona, Valduggia e Castellettese.

Lo scontro d’alta classifica tra Sizzano e Varalpombiese premia i rossoneri di Girau grazie alla doppietta di Briola e al gol di Brigata, ai quali risponde la sola rete di Antonioli. Un punto a testa tra Grignasco e Castellettese, le due neopromosse del girone.

In terra vercellese è la Pro Roasio ad avere la meglio: 3 a 1 sulla Quaronese, al primo ko in campionato.

Cannobiese 24; Sizzano, Varalpombiese, Romagnano 16; Quaronese 15; Grignasco 14; Omegna 11; Varzese, Pro Rosaio 10; Momo 9; Castellettese, Piedimulera 8; Gravellona, Serravallese, Valduggia 5, Virtus Villa 4.