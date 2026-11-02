Volley, la MUSA 2mila8 Domodossola non si ferma: terza vittoria consecutiva e primato in classifica FOTO

Prosegue a punteggio pieno il campionato della MUSA 2mila8 Volley Domodossola, che domenica 1° novembre, davanti al proprio pubblico, ha conquistato la terza vittoria consecutiva in altrettante partite disputate. Gli ossolani si sono imposti con un netto 3-0 sul Reba Volley Torino, confermando l'ottimo avvio di stagione e raggiungendo la vetta della classifica insieme a Novara e Verbania.

Un successo importante contro una formazione esperta, che in passato aveva spesso creato difficoltà ai domesi. Questa volta, però, la squadra allenata da coach Cova è riuscita a far valere la propria superiorità, conquistando l'intera posta in palio senza concedere nemmeno un set agli avversari.

Nonostante il risultato netto, quella contro il Reba Volley è stata probabilmente la partita più impegnativa delle prime tre giornate. I torinesi hanno dimostrato di essere una formazione competitiva, soprattutto quando sono riusciti a contenere gli errori, mentre la MUSA 2mila8 Volley non ha sempre trovato la continuità e l'incisività mostrate nelle precedenti uscite. I parziali, tuttavia, testimoniano la capacità dei padroni di casa di gestire i momenti decisivi: 25-16, 25-21 e 25-13.

Coach Cova ha schierato inizialmente Boschi in palleggio e Borghini nel ruolo di opposto, De Grandis e Maiello come schiacciatori, Sirocchi e Fanelli al centro, con Scarpati libero.

L'avvio di gara ha visto il Reba Volley Torino partire con maggiore determinazione, riuscendo a conquistare qualche punto di vantaggio. Le due squadre sono poi rimaste sostanzialmente appaiate fino alla metà del primo set, quando Domodossola ha cambiato ritmo, trovando l'allungo decisivo e chiudendo senza particolari difficoltà sul 25-16.

Più equilibrata la seconda frazione, con gli ospiti capaci di rispondere agli attacchi ossolani e mantenere il punteggio in equilibrio fino al 17-17. Nel momento decisivo è però emersa la maggiore qualità dei padroni di casa, che hanno piazzato l'accelerazione vincente aggiudicandosi il parziale per 25-21. Importante anche il contributo del consueto doppio cambio, con gli ingressi di Borgnis e Saclusa, che hanno dato nuove soluzioni alla formazione domese.

Nel terzo set il Reba Volley ha accusato il colpo, mentre la MUSA 2mila8 ha preso rapidamente il controllo del gioco. Gli ossolani hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, aumentando progressivamente il vantaggio fino al definitivo 25-13, che ha sancito la terza vittoria stagionale.

Nel corso dell'incontro c'è stato spazio anche per il giovane centrale Piazza, classe 2009. Una scelta che conferma la volontà dello staff tecnico di valorizzare i ragazzi del vivaio, come già avvenuto nella precedente partita con l'ingresso di Anderlini.

Con questo successo la MUSA 2mila8 Volley Domodossola sale a tre vittorie in altrettante giornate, condividendo il primato con Novara e Altiora Verbania. Un inizio di campionato che conferma le potenzialità della formazione ossolana, anche se la stagione è ancora lunga e i prossimi impegni potranno fornire indicazioni più precise sulle ambizioni della squadra.

Il calendario propone infatti due appuntamenti particolarmente interessanti. Sabato 7 novembre Domodossola sarà impegnata in trasferta contro il Gavi Volley, formazione indicata alla vigilia del campionato tra le principali candidate alla vittoria finale, ma protagonista di una partenza al di sotto delle aspettative, con una sola vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate.

La settimana successiva arriverà invece uno degli incontri più attesi della stagione: il derby provinciale contro Altiora Verbania. Le due formazioni si presenteranno alla sfida dopo un avvio di campionato positivo, con i verbanesi attualmente appaiati ai domesi in testa alla classifica.

Per la squadra di coach Cova si apre dunque una fase importante della stagione. Dopo tre successi consecutivi, gli ossolani saranno chiamati a confermare quanto di buono mostrato finora contro avversarie di livello. La trasferta di Gavi e il derby con Verbania rappresenteranno due banchi di prova significativi per comprendere le reali possibilità della MUSA 2mila8 Volley di recitare un ruolo da protagonista in questo campionato.