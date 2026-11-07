Le previsioni meteo per il fine settimana

Sabato coda di maltempo, poi migliora. "Una saccatura avente minimo depressionario sulle Isole Britanniche, si allunga attraverso l'Europa centrale arrivando fino al Piemonte. Questa struttura convoglia correnti umide e fresche sul nordovest italiano, mantenendo condizioni di tempo perturbato sul Piemonte fino alle prime ore di sabato, con precipitazioni al più localmente moderate e una quota neve sui 1400-1600 m. L'allontanamento della depressione verso est, da oggi comunque - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - porterà un miglioramento del tempo, senza precipitazioni ma con nuvolosità irregolare, dovuta all'afflusso di correnti umide da est negli strati medio-bassi".
SABATO 7 NOVEMBRE 2026
Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, con schiarite in aumento nel corso della mattinata in montagna, a partire dalle Alpi occidentali, più grigio in pianura per nubi basse. Formazione di nebbie anche fitte sulle pianure, in diradamento in mattinata. Precipitazioni: deboli residue tra la notte e il primo mattino sul settore nord, in rapido esaurimento. Quota neve sui 1500-1600 m. Zero termico: stazionario sui 1800-1900 m, temporaneamente più alto a est fino a 2000-2100 m, in nuovo calo in serata. Venti: deboli localmente moderati in montagna, da nord-ovest sulle Alpi e da nord est sull'Appennino. Deboli orientali in pianura con rinforzi sui settori al confine con la Lombardia.
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026
Nuvolosità: soleggiato sulle Alpi, irregolarmente nuvoloso altrove, con nubi più compatte al primo mattino sulle zone occidentali. Possibili foschie dense e locali nebbie al primo mattino sulle pianure orientali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario a nord sui 1800-1900 m, in graduale aumento a sud fino a 2200-2300 m. Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi, in intensificazione sulla parte meridionale alpina in serata; deboli da sud-est sull'Appennino, calmi o deboli variabili in pianura.