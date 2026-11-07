Giornata mondiale contro lo stress: un'occasione per rallentare il ritmo e ritrovare il proprio benessere

Corsa contro il tempo, scadenze serrate, notifiche incessanti e un'agenda che lascia poco respiro alle pause. La quotidianità moderna mette a dura prova la capacità di recupero personale, trasformando la fatica mentale in un compagno di viaggio fin troppo presente. Per accendere i riflettori su questo fenomeno e invitare a una salutare sosta di riflessione, oggi, sabato 7 novembre, ricorre la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dello Stress.

L'iniziativa nasce con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze del sovraccarico psicofisico prolungato, ormai classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le principali sfide del nostro tempo. Anche nel nostro Paese l'impatto si fa sentire con evidenza: quasi nove italiani su dieci dichiarano di sperimentare periodi di forte tensione emotiva o lavorativa, mentre per circa un cittadino su tre (il 34%) la pressione è diventata una presenza pressoché quotidiana.

Segnali come spossatezza persistente, disturbi del sonno, cefalee, calo delle difese immunitarie e difficoltà di concentrazione rappresentano il modo in cui l'organismo chiede di tirare il freno a mano. Più che una semplice ricorrenza sul calendario, la giornata odierna si propone come un utile promemoria per ricalibrare le priorità personali: concedersi momenti di silenzio o all'aria aperta, riscoprire ritmi più distesi, dedicarsi alle proprie passioni e imparare a staccare davvero per ricaricare le energie mentali e fisiche.