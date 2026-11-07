Primo derby di stagione in Ossola: Virtus Villa-Varzese

Il treno Cannobiese va in casa della Serravallese, penultima della classe. Diciannove punti separano le due squadre che sono distanti anni luce anche come differenza reti: + 18 per la Cannobiese; - 15 per la Serravallese.

I numeri dicono tutto, ma ogni partita è una insidia e i ragazzi di Guntri lo sanno.

Dietro è scontro tra novaresi: in programma nella nona giornata spiccano Varalpombiese-Grignasco e Momo-Romagnano. Partite da tripla vista la classifica.

La Castellettese scivolata in classifica riceve il Valduggia, che sta peggio. Ai ticinesi servono i tre punti, anche per staccare i sesiani.

In Ossola è derby tra Virtus Villa e Varzese, con i primi che hanno finalmente trovato la vittoria sabato scorso, mentre la Varzese sta viaggiando bene.

L’Omegna se la vede con la Quaronese e non può distrarsi. Il pari con la Serravallese è stato un mezzo passo falso e i cusiani sperano che la Quaronese non abbia ancora assorbito il primo ko in campionato subito con la Pro Rosaio

Anche il Piedimulera nelle ultime due giornate ha risollevato la testa e l’arrivo della Pro Rosaio può permettere ai gialloblù di proseguire la marcia per risalire la classifica.

Il Gravellona se la vedrà con il Sizzano, che sta viaggiando bene ma per i tocensi non è più il momento di guardare che ha di front alla domenica perché conta solo far punti.