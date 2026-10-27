Situazione difficile in casa Virtus Villa: sesta sconfitta FOTO

Ora la Cannobiese non può più nascondersi. Infilato il settimo risultato utile su sette l’undici di Guntri mete le carte sul tavolo e gioca a volto scoperto. Senza Tettamanti infortunato, i biancorossi piegano l’Omegna con Progni, Osmenaj e De Benedettis in una gara aperta perché l’Omegna tiene testa sino alla fine, segnando con De Nicola e Palfini. Un 3 a 2 che la dice tutta sulla partita.

Incredibile la partita tra Virtus Villa e Grignasco, vinta dagli ospoto 2 a 1. Il Villa gioca meglio, teniene in mano buona parte dei 90' ma perde. ''Vittima'' dei primi, scellerati 16 minuti in cui regala un rigore ai rossoneri e poi confeziona un pasticico difensivo che costa la seconda rete. Il Grignasco, in vantaggio di due reti, non si copre e pur non meritando, porta a casa tre punti. Vana la rete di Forni per gli ossolani.

Il Villa gioca meglio e crea ma trova sulla sua strada un portiere ospite che gli nega 3-4 gol che parevano già fatti. Un risultato falso che lascia il Villa con un punto dopo sette turni. Erano anni che la squadra ossolana non partiva così e adesso la situazione si fa problematica. Il direttore De Grandi di Casale non la condiziona (anche se il rigore appare generoso) ma il suo è un arbitraggio negativo, sempre a 30-40 metri da ogni azione.

Torna a vincere il Piedimulera che era in crisi di risultati da un po’. I gialloblù ringraziano Petagine che segna il gol vittoria (1-0) sul Valduggia. Un successo che ridà fiato ad una classifica anemica per la squadra di Sottini.

Si risveglia il Momo. Simone, Delfini e Del Ponte chiudono la pratica Gravellona nel primo tempo (3-0). Per i tocensi è la quinta sconfitta in campionato.

Non mollano però Sizzano, Quaronese e Romagnano. Il Sizzano passa a Castelletto Ticino (2-1) con Poletti e Drappo, che rendono vano il gol di Rossi. Romagnano corsaro a Varallo Pombia. Con Crimo che risolve il match pro granata (0-1),

E tre punti li coglie la Quaronese, battendo una Varzese mai doma che era passata in vantaggio con Ceschi.

Pari tra le vercellesi Serravallese e Pro Rosaio (1-1).