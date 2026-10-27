Una determinata Ornavassese coglie il secondo successo in campionato

Le inseguitrici ringraziano il Gattinara. La squadra di Pagani, in crescita in queste ultime gare, passa a Novara infliggendo all’Olimpia la seconda sconfitta dell’annata. Gnemmi e Baghdadi firmano il ‘colpo grosso’ e solo nel finale Salvatore ridà un po’ di speranze all’Olimpia che però non riuscirà più a raddrizzare la partita.

Non ne approfitta il Feriolo costretto al pari (il secondo di questa stagione) da un’Arona determinata. Il rigore di Elca al 97° salva i ragazzi di Pissardo. In gol con Sabin (2) e Franchino l’Arona pareva gustarsi la terza vittoria ma i gol di Ramalho e la doppietta di Elca riequilibrano la partita,

Dalle due ossolane sorride l’Ornavassese. Il successo sul Città di Cossato vale oro. Per la classifica e per come è venuto: al 91’. Tagliaferro e Piana ribaltano la partita che il Cossato stava vincendo dopo 45’. Ora i neri sono a 8 punti a ridosso di un gruppetto di squadre tra cui la Juventus Domo che non va oltre il pari a Crescentino. Una traversa, la gara sempre in mano ma il gol non arriva e ilpari lascia un po’ di amaro in bocca.

Pari amaro anche per l’Oleggio a Trino. Repossini e Moustafa avevano messo la partita in discesa per la squadra di Galezzi, ma negli ultimi 15 minuti il Trino la rimette in sesto e per gli arancioni sfuma il successo.

Cade in casa il Bulè Bellinzago piegato da una Pro Palazzolo che torna al successo. Due volte sotto il Bulè pareggia con Martelli e Boiano, ma gli ospiti non mollano a si portano via tre punti.

Porta la firma di Dapena il pari del Dormelletto che non passa in terra biellese contro il Valle Cervo.

Burlone realizza il gol vittoria della Union Novara sul Ceversama. Successo salutare per i novaresi che danno fiato alla classifica.