“Breaking Better”, uno spettacolo teatrale per parlare dei rischi delle dipendenze

Parlare di dipendenze da sostanze, informare sui rischi e offrire alle famiglie strumenti per affrontare un tema delicato attraverso il linguaggio del teatro. È l’obiettivo di “Breaking Better”, la conferenza-spettacolo in programma giovedì 19 novembre alle 20.00 alle scuole secondarie di primo grado Bagnolini di Villadossola.

Sul palco gli attori-formatori Stefano Gorno e Francesco Giorda, protagonisti di un progetto ideato dalla Cooperativa Equilibrismi di Torino in collaborazione con professionisti ed esperti del settore.

Lo spettacolo si rivolge in particolare alle famiglie e ai giovani dai 12 ai 19 anni e affronta il tema delle dipendenze da sostanze con un approccio che unisce teatro, informazione e sensibilizzazione.

L'iniziativa si inserisce nel percorso promosso dal Centro per le Famiglie Ohana del Ciss Ossola, che, grazie al Fondo Politiche per la Famiglia della Regione Piemonte, da settembre 2026 ha avviato una serie di incontri informativi dedicati alla cura dei legami familiari e rivolti alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Al termine della rappresentazione è previsto un momento di confronto aperto con gli esperti presenti. Il pubblico potrà porre domande, condividere riflessioni e approfondire gli argomenti affrontati durante lo spettacolo.

L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.