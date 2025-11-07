Alla guida sotto effetto di alcol e droghe, nascondeva in auto una mazza da baseball: 43enne denunciato

Durante una serie di controlli straordinari sul territorio ossolano da parte dei carabinieri del comando provinciale, i militari hanno denunciato un 43enne residente nella bassa Ossola per guida in stato di ebbrezza e possesso di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri hanno fermato l’uomo a Verbania, alla guida della propria autovettura e, dopo essere risultato positivo sia all’alcool test che all’esame preliminare per verificare l’assunzione di stupefacenti, si è opposto al successivo controllo presso il Dea. Sotto al sedile posteriore i militari hanno anche rinvenuto una mazza da baseball, considerata oggetto atto ad offendere se non è giustificato il suo porto e lo hanno denunciato a piede libero anche per questo reato. I militari, hanno anche accertato che la patente di guida che l’uomo ha fornito risultava già sospesa per una precedente guida in stato di ebrezza alcolica, ma mai consegnata alle autorità.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno inoltre denunciato a piede libero altri 6 automobilisti: di questi, 4 per guida in stato di ebbrezza e 2 per rifiuto di sottoporsi al test antidroga. Per altri 2 automobilisti, infine, è scattata la segnalazione alla Prefettura in quanto il livello alcolico era inferiore a 0,8 g/l, per un totale di 8 patenti di guida ritirate.