Luca Pirovano e Miranda Frizzelle si aggiudicano la XIV Lago Maggiore Marathon

Una giornata spettacolare, clima perfetto per i 3mila runner partiti alla conquista del lungolago da Arona a Stresa. Le premesse per un evento di successo erano già state annunciate dal sold-out, dal record di partecipanti, moltissimi dei quali first-timers, e dall’aria sempre più internazionale che sulla linea di partenza ha fatto contare 67 nazioni. La gara ha anche assegnato i titoli di Campione Regionale di maratona.

I risultati – 42 km

Il passaggio alla mezza maratona ha visto in testa Luca Pirovano, Matteo Bernardini e l’estone Jaanus Kallaste allo scoccare di 1h17’ di gara, a pochi secondi l’uno dall’altro.

Per le donne, Silvia Torricelli (Tricolore Sport Marathon) e Chiara Baio hanno fatto segnare il crono di poco sopra a 1h32’, ad una manciata di secondi di distanza.

Al traguardo maschile, posizioni congelate con Luca Pirovano che conclude le sue fatiche in 2h34’02” seguito dall’atleta locale Matteo Bernardini (Asd Daunia Running) in 2h37’31” e Filippo Zuanon (Team 3 Esse) in 2h38’36”.

Posizioni assolutamente variate in maratona dove la regina è l’inglese Miranda Frizzelle che conquista il posto nell’albo d’oro in 2h58’03”. “Il percorso è bellissimo, la gara è stata perfetta climaticamente, sono molto felice e tornerò ancora a correre qui”, ha commentato la vincitrice della maratona. Il secondo gradino del podio è per Silvia Torricelli (Tricolore Sport Marathon) in 3h07’44” e la francese Alexia Aboulin in 3h09’51”.

Campionato regionale di maratona

Assegnati anche i titoli di campione provinciale di maratona. Sul podio maschile Matteo Bernardini (Asd Daunia Running), Matteo Rinaldi Biolcati (Pietro Micca Biella Running) e Andrea Perinato (Si Sport S. Stefano Borgomanero), su quello femminile Chiara Baio (Pod. Arona), Serena Piana (Atl. Santhià) e Chiara Cerlini (Asd Bognanco) i vincitori.

I risultati – 33 km

Primo passaggio gomito a gomito poco sopra il km 17 per Matteo Lometti (Asd Brancaleone d’Asti), l’inglese Andy Sears e Manuel Molteni (S. Coop Arl Sd Gs Villa Guardia) in 59’41”. Per le donne è la spagnola Reyes Astrain a passare per prima in 1h04’53”.

Matteo Lometti (Asd Brancaleone d’Asti) mantiene la leadership e conclude la gara vincendo in 1h56’35” mentre si invertono le posizioni di Manuel Molteni (S. Coop Arl Sd Gs Villa Guardia), che ottiene la piazza d’onore in 1h57’15”, e Andy Sears che chiude il podio in 1h57’43”.

Vittoria senza rivali per la spagnola Reyes Astrain che conclude la sua prova in 2h08’05”. Piazza d’onore per Mariangela Stringaro (Keep Moving) 2h19’57”, a sua volta con buon vantaggio su Caterina Risi (Asd Podistica Priverno), terza in 2h26’34”.

I risultati – 21 km

Il primo a presentarsi al traguardo di mezza maratona a Stresa è stato Claudio Marco Mazzola (Km Sport) in 1h09’36”, seguito da Federico Crepaldi (Asd Ftm) in 1h10’05” a sua volta tallonato dal tedesco Aaron Busch in 1h10’16”.

Al femminile, vittoria senza rivali per Sara Locatelli (Sport Project VCO) che ha concluso la sua prova in 1h24’24”. Piazza d’onore per Elisa Gerbaldo (Runcard) in 1h27’41”, tallonata da Lucia Cozzi (Sez Atl Oratorio Cornaredo) che completa il podio con lo stesso crono.

I risultati – 10 km

E’ stata una gara della società sportiva Sport Project VCO che ha conquistato l’intero podio. Vittoria di Andrea Cervi in 32’17”, con netto vantaggio su Cristian Rabozzi, secondo in 33’34” e Matteo Fodrini che completa il podio con il crono di 34’14”.

Senza rivali nella gara femminile Alice Colonetti (Bracco Atl) in 39’09”, seguita dalla francese Lucile Pascal, seconda in 41’13” che ha anticipato di pochi secondi Giulia Ronchi (Asd Caddese), terza in 41’21”.

“Il cambio data, annunciato con grande anticipo, si è rivelato come una nuova opportunità da prendere assolutamente in considerazione anche per la prossima edizione” – ha esordito il presidente di Sport Pro - Motion Paolo Ottone - Sono felicissimo di come si è svolta la manifestazione, a partire dall’organizzazione, per la quale ho il supporto di uno staff eccezionale, che ringrazio, alla giornata di oggi, durante la quale abbiamo celebrato circa 3mila arrivi”. Poi ha aggiunto: “Ringrazio i runner che hanno scelto di vivere la bellezza di questa manifestazione, tutti i partner e le istituzioni e il gruppo di volontari e addetti alla sicurezza, se oggi abbiamo vissuto un’esperienza perfetta è merito delle loro professionalità, competenze ed entusiasmo. Vi aspetto ai nostri prossimi eventi".