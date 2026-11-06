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Associazioni | 06 novembre 2026, 14:29

''La via dei torchi e del mulini'' a La Cinefoto

Domodossola, stasera sarà proiettato il filmato realizzato da Roberto Bianchetti

''La via dei torchi e del mulini'' a La Cinefoto

Serata con il fotografo ossolano Roberto Bianchetti a La Cinefoto di Domodossola. L'autore presenterà "La via dei Torchi e dei Mulini", un filmato realizzato per il Cai di Domodossola allo scopo di valorizzare questo bellissimo percorso storico: un celebre itinerario escursionistico che si snoda a mezza costa, collegando Domodossola a Villadossola, riqualificato dopo alcuni recenti lavori di recupero.

Seguiranno altri progetti fotografici proposti sempre dal fotografo ossolano. Appuntamento stasera alle 21 nella sede de La Cinefoto.

re.ba.

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