''La via dei torchi e del mulini'' a La Cinefoto

Serata con il fotografo ossolano Roberto Bianchetti a La Cinefoto di Domodossola. L'autore presenterà "La via dei Torchi e dei Mulini", un filmato realizzato per il Cai di Domodossola allo scopo di valorizzare questo bellissimo percorso storico: un celebre itinerario escursionistico che si snoda a mezza costa, collegando Domodossola a Villadossola, riqualificato dopo alcuni recenti lavori di recupero.
Seguiranno altri progetti fotografici proposti sempre dal fotografo ossolano. Appuntamento stasera alle 21 nella sede de La Cinefoto.