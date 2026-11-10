Domodossola piange il notaio Francesco Vitale: si è spento a 83 anni

Lutto a Domodossola per la scomparsa del notaio Francesco Vitale, venuto a mancare all'età di 83 anni. Una figura molto conosciuta in città, dove il suo nome era legato alla professione notarile e dove la notizia della sua morte suscita grande cordoglio.

Nel corso della sua attività professionale, Francesco Vitale, originario della Sicilia, è stato un punto di riferimento per quanti si sono rivolti a lui per atti e pratiche notarili. Una vita trascorsa nel suo storico studio di via Diaz nel centro domese. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità domese, nella quale era conosciuto e stimato. Anche dopo la pensione qualche anno fa, tante erano le persone, gli amici e i conoscenti che si rivolgevano a lui per consigli e suggerimenti.

A darne il triste annuncio sono i figli Alessandra, con il marito Alessandro, e Filippo, con la moglie Barbara, l'adorato nipote Francesco, il fratello Nino e gli altri familiari.

I funerali saranno celebrati giovedì 12 novembre alle 14.30 nella chiesa della Madonna della Neve, a Domodossola. Al termine della cerimonia la salma proseguirà per la cremazione.

L'ultimo saluto al notaio Vitale potrà essere dato presso la Casa Funeraria Mandrini, in via Facchinetti 2/D a Domodossola.

Mercoledì 11 novembre, alle 17.30, sempre nella chiesa della Madonna della Neve, sarà recitato il Santo Rosario.

A tutti i famigliari giungano le più sentite condoglianze da parte della direzione e della redazione delle nostre testate.