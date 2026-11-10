Nasce nel Vco un’assemblea di studenti e docenti: "Non vogliamo più restare in silenzio"

Sull’onda delle mobilitazioni che in questi mesi stanno animando le piazze e le scuole di tutta Italia, è nata anche nel Vco un’assemblea che riunisce studenti, studentesse e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia. “Appare chiaro - fanno sapere i promotori dell’iniziativa - come anche nel nostro territorio la scuola pubblica stia vivendo il suo momento peggiore: edifici vetusti con infiltrazioni e soffitti pericolanti, classi pollaio, personale docente e Ata sotto organico, contratti precari e un crescente clima da azienda-caserma. Di fronte a tutto questo, e al protratto disinteresse dei governi passati e presente, come semplici studenti e insegnanti abbiamo preso una decisione: non rimanere più in silenzio e cominciare ad agire direttamente a partire dalle nostre aule”.

“È sempre più evidente - proseguono - per chi vive la scuola dal suo interno, come questa sia stata svuotata della sua vocazione di palestra del pensiero critico e del dibattito democratico, riducendosi a mera agenzia di addestramento consumistico al mercato. Perché si è smesso di educare le giovani generazioni a decodificare la realtà, consegnandole invece a una cittadinanza passiva, atomizzata e disarmata di fronte alla complessità del presente? Occorre che gli studenti e le studentesse si riapproprino di un proprio spazio libero ed esclusivo all’interno delle scuole superiori, in cui costruire un discorso critico avulso dal mondo appiattito e rassegnato degli adulti. Ecco perché questa assemblea difende con forza la nascita dei collettivi studenteschi, quali esempi di partecipazione orizzontale, autonoma e costruttiva al percorso educativo. Un collettivo studentesco altro non è che una libera associazione di studenti e studentesse: come tale, ha la facoltà di richiedere alla dirigenza uno spazio in cui riunirsi per dibattiti, approfondimenti, tutoraggio e cura del bene comune, in totale autogestione e privo di ingerenze”.

“In ultimo, riteniamo fondamentale che studenti, studentesse, docenti e famiglie siano solidali tra loro, poiché non possono accettare di subire passivamente le logiche di un sistema che ci vuole divisi, isolati e competitivi. Ed è con questo spirito che esprimiamo piena solidarietà agli studenti dell'Istituto Cobianchi di Verbania, vittime di un atteggiamento repressivo e autoritario da parte di dirigenza e rappresentanti. Denunciamo le minacce sul voto in condotta, il blocco del flash mob e ogni tentativo di soffocare il diritto al dissenso e alla cittadinanza attiva. L'occupazione, se organizzata e senza blocco delle lezioni, non costituisce un reato a priori, ma un legittimo e formativo momento di partecipazione politica. Ci opponiamo con forza alla militarizzazione delle scuole, rifiutando ogni logica di riarmo e l'inserimento degli studenti nelle liste di leva. Chiediamo a chi ci governa che pace, cooperazione internazionale e welfare siano la vera bussola per una società migliore: se non verremo ascoltati, chiederemo le loro dimissioni”.

L’assemblea annuncia inoltre che, in occasione della giornata internazionale di lotta degli studenti, venerdì 20 novembre scenderà in piazza aderendo allo sciopero generale indetto dalla Cgil e sfilando in corteo insieme alla rete delle associazioni della società civile per le vie di Verbania. Il ritrovo è fissato per le 9.30 in piazza Ranzoni a Verbania.