Lavori in piazza Cortesia: stop al traffico in uno dei punti nevralgici del centro di Domodossola FOTO

Ha preso il via oggi, lunedì 10 novembre, la seconda fase dei lavori di riqualificazione di piazza Cortesia a Domodossola, con la posa delle nuove reti di acquedotto e gas. Per permettere il proseguimento dei lavori, sono in vigore da oggi - fino al 30 novembre, salvo eventuali imprevisti - importanti modiche alla viabilità, con la chiusura totale della piazza e delle vie adiacenti.

Si tratta di provvedimenti che, sebbene necessari, comporteranno senza dubbio disagi agli automobilisti e probabili ingorghi lungo la viabilità alternativa: piazza Cortesia è infatti uno dei punti nevralgici del centro di Domodossola, dove ogni giorno moltissime auto transitano per entrare in città. A partire da questa mattina, dunque, è temporaneamente vietata la circolazione nella piazza, dall’intersezione con via Castellazzo, via Scaciga della Silva e via Giovanni XXIII fino all’inizio di via Binda.

Per chi proviene da Crevoladossola, per raggiungere il centro città sarà necessario passare per via Sant’Antonio, mentre in direzione opposta sarà possibile proseguire da via Cadorna verso via Trieste e via Milano. Per garantire i servizi essenziali, rimane garantito l’accesso alla farmacia comunale e al supermercato Tigros attraverso via Giovanni XXIII.