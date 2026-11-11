Allarme bomba, scuole evacuate in tutto il Vco FOTO e VIDEO

Mattinata di apprensione nelle scuole. Un allarme bomba ha fatto scattare le procedure di evacuazione in diversi istituti scolastici della provincia, coinvolgendo scuole medie e superiori. Secondo le prime informazioni raccolte, ai dirigenti scolastici sarebbe arrivata una comunicazione che segnalava la presenza di ordigni negli edifici. Una circostanza ancora in attesa di conferme ufficiali, mentre le evacuazioni vengono segnalate in più località del territorio.

A Domodossola le segnalazioni riguardano diversi istituti superiori tra cui il Marconi, l'Einaudi e il Liceo Spezia. Proprio presso quest'ultimo viene segnalata la presenza dei vigili del fuoco.





A raccontare i momenti dell'evacuazione è una studentessa: "Eravamo seduti all'interno della scuola perché dovevamo partecipare a un incontro. A un certo punto ci hanno comunicato di uscire con molta calma. Siamo quindi usciti dalla scuola, senza sapere esattamente cosa stesse succedendo. Successivamente ci è stato riferito che stavano evacuando anche altre scuole dell'Ossola e del Vco".

Segnalazioni analoghe arrivano da Verbania, dove è stato evacuato anche l'istituto Cobianchi, e da Omegna, dove gli studenti del Gobetti sono stati accompagnati all'oratorio a seguito dell'allarme. Secondo gli ultimi aggiornamenti raccolti, gli studenti sarebbero stati allontanati di diversi metri dagli edifici scolastici, nell'ambito delle misure precauzionali adottate dopo l'allarme.