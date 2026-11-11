Vallese, sventati due terzi dei tentativi di truffa

Sventati un Vallese i due terzi dei tentativi di truffa del ‘falso poliziotto’. Da metà ottobre, la polizia cantonale del Vallese ha registrato circa quaranta casi e tentativi di truffa. Arrestati invece tre presunti truffatori.

‘’È incoraggiante notare che quasi due terzi delle situazioni segnalate sono rimaste allo stadio di tentativo. Tuttavia, diverse vittime hanno subito ingenti perdite finanziarie, il che sottolinea la continua importanza della vigilanza. Nell'ambito delle indagini in corso, tre sospetti sono stati arrestati’’ spiega la Polizia cantonale.

Si tratta di truffe che coinvolgono falsi agenti di polizia o banchieri, ma la vigilanza dei cittadini e la prudenza adottata dalle vittime hanno contribuito a sventare molti tentativi.

‘’Tuttavia – spiega la Polizia - circa un terzo dei casi denunciati ha comportato perdite economiche per le vittime, per un totale di oltre 60.000 franchi. Questi dati ci ricordano che i criminali sono ancora attivi e che i loro metodi sono in continua evoluzione. Sottolineiamo pertanto la necessità di proseguire con le attività di prevenzione e di mantenere una costante vigilanza’’.

Intanto tre presunti responsabili di truffe sono stati arrestati. Si tratta di un cittadino guineano di 30 anni fermato nella regione della Sierre e due francesi di 20 e 27 anni bloccati nel Basso Vallese.

I tre imputati sono stati posti in custodia cautelare.