Domodossola e Santa Maria Maggiore celebrano gli abiti storici: al via un mese di eventi

Prende il via oggi, mercoledì 11 novembre, il programma di iniziative dedicate agli abiti storici e alle tradizioni del territorio ossolano. Domodossola e Santa Maria Maggiore partecipano alla seconda edizione della Giornata nazionale degli abiti storici, aderendo al progetto “L'Italia vestita di storia”, promosso dal Ministero del Turismo per valorizzare il patrimonio culturale legato all'abbigliamento tradizionale.

I Civici Musei di Domodossola e il Centro culturale Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore hanno aderito all'iniziativa, che prevede un calendario nazionale di appuntamenti dall'11 novembre all'11 dicembre, con la promozione degli eventi attraverso il portale italia.it e i canali ufficiali del Ministero e di Enit.

Al centro del programma ossolano c'è “Ornamenta”, un percorso espositivo articolato tra il Museo di Palazzo San Francesco e il Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore. Le due sedi propongono un viaggio nella storia del costume e degli ornamenti femminili tra Ottocento e Novecento, attraverso abiti tradizionali, tessuti, gioielli, cappelli, foulard, biancheria intima e altri accessori. Tra i materiali esposti figurano anche alcuni capi che presero parte alle grandi esposizioni di Milano del 1881 e Roma del 1911.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 novembre alle 17 alla Cappella Mellerio di Domodossola, con la conferenza “Milano 1881 – Roma 1911. Il ruolo dell'Ossola nell'avvio degli studi etnografici in Italia”, a cura di P. Rovelli e G. Moro.

Domenica 15 novembre il Museo di Palazzo San Francesco ospiterà due visite guidate all'esposizione. Alle 10.30 F. Troletti accompagnerà i visitatori alla scoperta di “Ornamenta”, mentre alle 15.30 P. Caretti proporrà un approfondimento sulla storia del costume settecentesco della Valle Vigezzo, con particolare attenzione agli abiti presenti in mostra.

Il calendario proseguirà sabato 21 novembre con due incontri, alle 15.30 e alle 16.30, dedicati a “La via della seta. La bachicoltura in Ossola”, con M. Tonietti in dialogo con P. Caretti. Venerdì 27 novembre, alle 15.30, sarà invece la volta della conversazione “Il filet ieri e domani. Riscoprire la tradizione attraverso il linguaggio del design moderno”, a cura di E. Generelli.

L'ultimo appuntamento in calendario è previsto domenica 6 dicembre alle 10 a Santa Maria Maggiore, dove il Vecchio Municipio ospiterà l'apertura del riallestimento dell'esposizione “Ornamenta. Tesori d'eleganza e d'identità in Ossola”.

La manifestazione è promossa dai Comuni di Domodossola e Santa Maria Maggiore insieme alla Fondazione Ruminelli, con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere un patrimonio che racconta la storia, le tradizioni e l'identità culturale delle vallate ossolane.

Per tutta la durata dell'iniziativa le sedi museali saranno aperte al pubblico secondo i rispettivi orari. Informazioni e dettagli sono disponibili sui siti dei Musei civici di Domodossola e di Santa Maria Maggiore.