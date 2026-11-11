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Domodossola | 11 novembre 2026, 08:41

Il coro della Cappuccina cerca voci e musicisti

Chi è interessato può presentarsi alla messa domenicale delle 10.30

Il coro della Cappuccina cerca voci e musicisti

Il coro parrocchiale della chiesa Sant'Antonio della Cappuccina di Domodossola cerca nuove voci e nuovi musicisti. Chi ha passione per il canto o sa suonare uno strumento e ha voglia di condividere un momento con la comunità può presentarsi alla messa domenicale delle 10.30. La musica, fanno sapere dalla parrocchia, può diventare preghiera insieme e aiuta a crescere e a rendere più belle le celebrazioni e la vita della comunità.

Mary Borri

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