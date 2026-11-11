Il coro della Cappuccina cerca voci e musicisti

Il coro parrocchiale della chiesa Sant'Antonio della Cappuccina di Domodossola cerca nuove voci e nuovi musicisti. Chi ha passione per il canto o sa suonare uno strumento e ha voglia di condividere un momento con la comunità può presentarsi alla messa domenicale delle 10.30. La musica, fanno sapere dalla parrocchia, può diventare preghiera insieme e aiuta a crescere e a rendere più belle le celebrazioni e la vita della comunità.
In Breve
venerdì 13 novembre
giovedì 12 novembre
mercoledì 11 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?