Il coro della Cappuccina cerca voci e musicisti

Il coro parrocchiale della chiesa Sant'Antonio della Cappuccina di Domodossola cerca nuove voci e nuovi musicisti. Chi ha passione per il canto o sa suonare uno strumento e ha voglia di condividere un momento con la comunità può presentarsi alla messa domenicale delle 10.30. La musica, fanno sapere dalla parrocchia, può diventare preghiera insieme e aiuta a crescere e a rendere più belle le celebrazioni e la vita della comunità.