Inaugurato il nuovo punto informazioni sul Cammino di Santiago

È stato inaugurato il 5 novembre all’oratorio del Sacro Cuore di Domodossola, il nuovo punto di informazione sul Cammino di Santiago di Compostela, il primo per i territori del Vco e di Novara. L’apertura è stata possibile grazie alla parrocchia di Domodossola, che ha accolto l’incito dell’associazione Amici Guanelliani di Santiago al fine di creare un punto di assistenza e informazione per i pellegrini diretti alla celebre Cattedrale galiziana. All’inaugurazione sono intervenuti don Giacomo Bovio e il responsabile del punto informazioni Claudio Zella Geddo.

Lo sportello sarà attivo presso l'oratorio il giovedì dalle 17.00 alle 18.00. Per informazioni è possibile contattare l'indirizzo info.santiago.vb@gmail.com.