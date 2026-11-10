Un posto per il servizio civile digitale in biblioteca: prorogato il bando

Un'opportunità per i giovani ossolani interessati a svolgere un'esperienza di servizio civile. È stata prorogata a venerdì 13 novembre alle 14 la scadenza del bando per il progetto "Educazione digitale di comunità", promosso dalla cooperativa sociale Aurive nell'ambito del Servizio civile universale.

Tra le sedi coinvolte figura anche Domodossola, dove è disponibile un posto presso la biblioteca Contini. Il progetto avrà una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile di 519,47 euro. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'educazione digitale di comunità, offrendo ai partecipanti un'esperienza legata ai servizi e alle competenze digitali.

Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni che non abbiano mai svolto il Servizio civile. Per presentare la candidatura è necessario disporre di Spid o della Carta d'identità elettronica. Tutti i dettagli sul progetto e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.aurive.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 338 3868640, dalle 9 alle 13, e 335 1344521, dalle 14 alle 18, oppure scrivere all'indirizzo serviziocivile@aurive.it.