Nelle scuole del Vco 33 allarmi bomba. Cirio: "Giornata difficile, ma non creiamo allarmismi". In tutto il Piemonte 463 segnalazioni VIDEO

Sono ben 463 le segnalazioni di allarme bomba scattate su tutto il Piemonte a seguito di una mail intimidatoria inviata a quasi tutti gli istituti. A Torino e provincia il numero maggiore: da sola ha registrato 190 casi, guidando una mappa delle allerte che ha toccato anche le province di Alessandria (63 episodi), Cuneo (60), Novara (43), Vercelli (38), Verbano-Cusio-Ossola (33), Asti (25) e Biella (11).

Il 20% degli edifici è stato evacuato

L'allerta ha provocato la tempestiva evacuazione del 20 per cento degli edifici coinvolti. Per fare il punto della situazione, nel pomeriggio si è tenuto un vertice d'urgenza convocato dal presidente della Regione Alberto Cirio, al quale hanno preso parte il Prefetto di Torino Donato Cafagna, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Stefano Suraniti, i rappresentanti delle Province con Luca Robaldo e dell'ANCI Piemonte con Davide Gilardino, oltre all'assessore regionale all'Istruzione Daniela Cameroni. Dalla riunione è emerso che il messaggio di minaccia, inviato alle 9.56 e a firma di un sedicente estremista (Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan), ha generato una vasta mobilitazione ma è stato gestito senza falle: i centinaia di controlli condotti dalle Forze dell'Ordine hanno confermato la sicurezza degli spazi e per la giornata di domani le lezioni riprenderanno in totale regolarità.

"È stata una giornata difficile per tante scuole piemontesi, per gli studenti e per le loro famiglie, ma anche per chi lavora ogni giorno negli istituti. Vogliamo ringraziare le Forze dell'Ordine e tutto il personale che questa mattina si è trovato a gestire una situazione tanto delicata quanto improvvisa. Hanno affrontato momenti di grande tensione con professionalità e senso di responsabilità. Sono stati effettuati centinaia di controlli e, nonostante la portata dell'allarme, il sistema piemontese ha saputo reggere e rispondere con efficacia. Non era affatto scontato, ed è giusto riconoscere il lavoro di chi ha reso possibile tutto questo", hanno dichiarato congiuntamente il presidente Alberto Cirio e l'assessore Daniela Cameroni.

"Azione criminale. Ma non alimentiamo allarmismo"

Le istituzioni regionali monitoreranno costantemente la situazione insieme al Governo, prevedendo già un nuovo incontro per la giornata di domani.

"Quanto accaduto oggi non deve essere sottovalutato: abbiamo seguito la situazione fin da questa mattina e continueremo a farlo, mantenendo uno stretto contatto con le autorità competenti. La sicurezza dei nostri studenti viene prima di tutto e le scuole devono poter continuare a essere luoghi sereni, nei quali studiare e crescere senza paura", ha sottolineato l'assessore Cameroni.

A chiudere l'intervento è stato il presidente Cirio, ribadendo la ferma reazione del territorio di fronte all'atto intimidatorio. "Siamo pronti a fare tutto ciò che sarà necessario, seguendo le indicazioni del Governo e lavorando insieme a Prefetture, Forze dell'Ordine ed enti locali. Ma c'è una cosa che dobbiamo evitare: alimentare l'allarmismo. Chi ha diffuso queste minacce è un criminale perché ha voluto seminare il panico e la paura tra i bambini, le famiglie e il personale scolastico per mettere in difficoltà le nostre comunità. Non dobbiamo permetterglielo. Non abbasseremo la guardia, non sottovaluteremo nulla, ma non ci faremo nemmeno intimidire. Oggi il Piemonte ha dimostrato di saper reagire. Continueremo a lavorare con la stessa attenzione e con lo stesso spirito di collaborazione, facendo tutto ciò che serve per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini".