Domodossola si tinge di rosso contro la violenza sulle donne: realizzate 150 scarpe all'uncinetto

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, i laboratorio di arte tessile urbana Fili liberi dell’associazione Why Not di Domodossola, guidato da Adriana Steffe, ha realizzato all’uncinetto 150 paia di scarpe rosse, simbolo della campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Le scarpe saranno esposti nelle vetrine dei negozi di Domodossola: attualmente, i negozianti coinvolti nel progetto sono circa 60. È inoltre prevista la realizzazione di un’installazione in piazza Volontari della Libertà.

L’associazione Why Not e il laboratorio Fili Liberi ringraziano la Pro Loco e il comune di Domodossola, oltre ai negozianti e ai cittadini che hanno aderito al progetto donando la lana necessaria per la realizzazione delle scarpe e alla Manifattura di Domodossola, che donerà il materiale per le future attività del laboratorio.

C’è ancora tempo per partecipare all’iniziativa. Chi desidera farlo può contattare l’associazione al numero 339 854 3163 o presentarsi di persona presso Sottosopra OpenStudio (in via Amendola 3) il giovedì dalle 14.30 alle 17.00.