Allarme bomba nelle scuole, Rossi (Pd): "Siamo dentro uno scenario di guerra ibrida"

“Le scuole evacuate oggi in Piemonte a causa di falsi allarmi bomba non rappresentano purtroppo episodi isolati. Toccherà alle autorità competenti comprenderne la natura, ma dobbiamo leggere questi eventi nella scia ben più ampia e allarmante, che comprende i recenti finti allarmi diramati sui voli di linea e i continui attacchi informatici ai dispositivi che fanno parte della nostra quotidianità”. Così il segretario regionale del Pd Piemonte Domenico Rossi sugli allarmi bomba che hanno interessato tutto il Piemonte. “Dobbiamo dircelo con estrema lucidità: siamo dentro uno scenario di vera e propria guerra ibrida. L’obiettivo di chi orchestra e alimenta queste azioni è tanto chiaro quanto pericoloso: disorientare le nostre comunità, creare il caos e generare un senso di ansia diffusa nella vita di tutti i giorni su cui, poi, costruire interferenze politiche”, ha aggiunto Rossi.

Secondo il segretario, “di fronte a questo scenario, la prima risposta, civile e istituzionale, deve essere quella di non avere paura. Stiamo entrando in una fase storica inedita, in cui i tradizionali scontri geopolitici sfruttano spregiudicatamente il salto tecnologico del digitale e dell’intelligenza artificiale. Parliamo di strumenti potentissimi, capaci di portare benefici, ma che, se piegati a logiche ostili, possono trasformarsi in armi non convenzionali per colpire al cuore la tenuta delle nostre comunità”.

“È arrivato il momento di affrontare questo tema apertamente e in tutte le sedi istituzionali, uscendo da ogni pericolosa sottovalutazione. Dobbiamo recuperare il ritardo accumulato e lavorare per costruire, accanto alle necessarie difese infrastrutturali e informatiche, dei solidi anticorpi culturali. Solo la consapevolezza e la preparazione ci permetteranno di respingere questi tentativi di destabilizzazione e di proteggere le nostre comunità”, ha concluso Rossi.