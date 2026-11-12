Allarmi bomba nelle scuole, il Comitato 10 Febbraio: "Gesto vile e inaccettabile"

Il Comitato 10 Febbraio di Verbania esprime profonda vicinanza e solidarietà a tutti gli studenti, al corpo docente e ai dirigenti scolastici per i gravi episodi che si sono verificati negli istituti scolastici del nostro territorio. Ci troviamo di fronte a un gesto vile e inaccettabile, che intendiamo condannare con la massima fermezza, senza se e senza ma. La scuola deve rimanere un luogo sicuro di crescita, apprendimento e confronto democratico, al riparo da ogni forma di intimidazione o vandalismo.

Il comitato ripone la massima fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e delle autorità preposte, augurandosi che gli autori di questo gesto vengano individuati al più presto e chiamati a rispondere delle proprie azioni.