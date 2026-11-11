Allarme bomba nelle scuole, Cirio convoca un vertice con i Prefetti del Piemonte

Una mail delirante arrivata a migliaia di istituti scolastici, in tutta Italia. Non ha fatto eccezione la provincia del Vco, colpita a macchia di leopardo, tra Domodossola, Verbania e Omegna. Istituti comprensivi e scuole superiori. C'è chi ha scelto la massima sicurezza, evacuando gli edifici rapidamente e chi, invece, ha allertato le forze dell'ordine ma ha scelto di non creare allarme.

Difficile, del resto, dare credito ad un messaggio di questo tenore.

Alle 17 il presidente della regione Alberto Cirio ha convocato un vertice a distanza al quale parteciperanno tutti i prefetti del Piemonte, il presidente di Anci Piemonte e Luca Robaldo in rappresentanza dell'Unione Province italiane della nostra regione. Invitato anche il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Stefano Suraniti.

È probabile che Cirio voglia condividere le indicazioni e le informazioni arrivate dal governo centrale, avendo la vicenda riguardato l'intero Paese. Così la premier Giorgia Meloni

Quel che è certo è che quanto accaduto ha il chiaro obiettivo di disorientare e creare il caos, andando a colpire in modo diffuso laddove dovrebbe solo esserci serenità e normalità.

