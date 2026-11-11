Reti europee, anche il Vco alla riunione nazionale di Salerno

Anche il Verbano Cusio Ossola ha preso parte alla riunione annuale nazionale dei Centri di documentazione europea e della rete Europe Direct, che si è svolta a Salerno su iniziativa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. A rappresentare il territorio provinciale è stata Ars.Uni.Vco, presente in qualità di Centro di documentazione europea del Vco. L'incontro ha riunito i rappresentanti delle reti italiane per confrontarsi sulle priorità dell'Unione europea, condividere esperienze e sviluppare nuove collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata alle strategie di comunicazione e agli strumenti per avvicinare i cittadini alle istituzioni europee, favorendo una partecipazione più consapevole e attiva.

Nel corso dei lavori Ars.Uni.Vco ha presentato le attività realizzate in collaborazione con l'Istituto universitario di studi europei di Torino nell'ambito del progetto “Alle radici della Costituzione”, confrontandosi inoltre con altri enti regionali sulle possibili iniziative future. La prima giornata, dedicata al rapporto tra Europa e territori, ha affrontato temi come il coinvolgimento di nuovi pubblici, il contrasto alla disinformazione e la necessità di trasformare le priorità europee in progetti concreti, capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali. La seconda giornata è stata invece rivolta alle iniziative in programma per due importanti ricorrenze: il 70° anniversario dei Trattati di Roma e il 40° anniversario del programma Erasmus. Le attività saranno accompagnate dal motto “You belong to more”, scelto per valorizzare il senso di appartenenza alla comunità europea e le opportunità offerte ai cittadini.