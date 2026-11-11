Spazio Donna, l'assessore Manera rassicura: "Nessuna chiusura definitiva"

Non si è fatta attendere la replica di Maddalena Manera, assessore di Premosello Chiovenda, in seguito alla nota diffusa da Spazio Donna, che si trova attualmente senza sede a causa dei lavori di riqualificazione dei locali della biblioteca comunale che ospita l’associazione. Di seguito le parole dell’assessore.

“In merito all'articolo pubblicato su Spazio Donna, ritengo doverosa una precisazione, per quanto già espressa nero su bianco nel comunicato stampa del 27 ottobre scorso.

L'amministrazione non ha mai previsto la chiusura definitiva di Spazio Donna. Al contrario, nell'ambito del progetto Pnrr sono già stati acquistati nuovi tavoli destinati proprio a quei locali, che riapriranno contestualmente agli spazi del secondo piano della biblioteca, con la pubblicazione dei relativi regolamenti di utilizzo.

A questo punto le possibilità sono due: continuare a dare credito alle ricostruzioni del consigliere Monti oppure leggere quanto l'amministrazione ha effettivamente dichiarato e pubblicato. Vogliamo naturalmente presumere che si tratti di un’incomprensione, e non della volontà di ignorare consapevolmente informazioni già rese pubbliche. La seconda ipotesi sarebbe decisamente più grave.

Il dispiacere delle volontarie è comprensibile e il loro impegno merita rispetto. Ma il rispetto è dovuto anche alla verità dei fatti. Le opinioni possono essere diverse. Le dichiarazioni scritte, invece, non cambiano significato a seconda di chi le racconta”.