Festa dei single: l'11 novembre si celebra l'orgoglio dei cuori solitari tra numeri simbolici e shopping da record

Chi ha detto che serve per forza un San Valentino per festeggiare? Per chi non deve condividere il telecomando, non litiga per le coperte e gestisce i propri spazi in totale libertà, la data cerchiata in rosso sul calendario è oggi, mercoledì 11 novembre, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale dei Single (o Singles' Day).

La scelta della data nasconde una curiosità numerica affascinante: l'11/11 è una sequenza di quattro volte il numero 1, simbolo grafico che richiama una persona sola o un albero spoglio, metafora universale per indicare chi non è in coppia. L'idea è nata nei primi anni Novanta all'Università di Nanchino, in Cina, dove un gruppo di studenti universitari decise di ribaltare con una punta di ironia la pressione sociale e familiare verso il matrimonio. L'obiettivo era semplice: festeggiare la propria condizione con una giornata di cene tra amici, feste e regali per se stessi, trasformando la solitudine in un manifesto di autonomia e leggerezza.

Nel corso degli anni la goliardia accademica ha conquistato il mondo intero, assumendo anche una dimensione commerciale titanica. Trasformato dai colossi dell'e-commerce nel più grande evento di shopping online del pianeta – capace di doppiare ampiamente i volumi d'affari del Black Friday e del Cyber Monday –, il Singles' Day si è imposto come l'occasione per antonomasia del cosiddetto self-gifting: farsi un auto-regalo senza sensi di colpa, che sia un viaggio, un capo desiderato o una cena nel proprio ristorante preferito.

Al di là dei record commerciali e dell'ironia sui social, la ricorrenza odierna si conferma un piacevole promemoria per celebrare lo star bene con se stessi: una giornata per rivendicare il valore della propria indipendenza e ricordare che la prima grande storia d'amore da coltivare è proprio quella con la propria persona.