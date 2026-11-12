Ricerca persone con i cani: quattro ossolani si 'laureano' campioni europei

Titolo europeo per alcuni ossolani impegnati con i loro cani da ricerca e soccorso nel Primo Campionato Europeo Sar Open, che si è svolto, ad inizio novembre, in Franciacorta, tra Provaglio d’Iseo, Passirano e i campi di gara del territorio bresciano.

Numerose le squadre in rappresentanza di diverse Nazioni europee (l’Italia aveva più di una squadra) che si sono confrontate nelle specialità di ricerca in superficie, macerie e pista: un appuntamento di alto livello tecnico e di grande valore umano.

Tra di loro, dicevamo, anche alcuni ossolani: Greta Barbieri (con il cane Dolly) e Massimo Garavini (cane Jago), che facevano parte della squadra Ita 5, che ha vinto il titolo nella ricerca in superficie. E anche Giovanni Martinelli (cane Giselle) e Lorenza Giavina, team manager del gruppo, che componevano la squadra Ita1 vincitrice nella ricerca in macerie.

Un lavoro di gruppo tra il team leader e i componenti della formazione (tre operativi e una riserva) che ha messo in evidenza la preparazione nel campo della cinofilia da soccorso, che vede cani e persone lavorare insieme nella ricercar di persone.

Una competizione che, seppur alla prima edizione, ha visto la presenza di squadre di alto livello.

Oltre alle formazioni di cui facevano parte gli ossolani, l’Italia (che aveva come coordinatrice e rappresentante delle squadre Silvia Ciocca) ha conquistato altri gradini del podio: nella ricercar in superficie ha colto il secondo posto con la squadra Ita 4; nella ricerca in macerie il secondo posto con Ita2 ed infine, nella ricerca in pista, secondo posto per Ita7 e terzo per Ita8.