Previsioni occupazonali, a novembre 810 nuovi contratti nel Vco

Sono 5.550 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di novembre 2026, pari al 20% delle entrate complessive previste a livello regionale. Tratti comuni alle quattro realtà del territorio sono l’alta percentuale, superiore al 76% delle entrate previste, di contratti a termine, una difficoltà di reperimento che oscilla tra il 40,6% e il 45,2% delle entrate previste e una richiesta di esperienza professionale specifica o quantomeno nello stesso settore, che caratterizza in misura prevalente la domanda di lavoro. Queste alcune delle indicazioni che emergono dal bollettino mensile del sistema di monitoraggio per l'occupazione e la formazione Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea ed elaborate dal Servizio Studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Osservando più da vicino i dati relativi alla provincia del Verbano Cusio Ossola, le entrate programmate a novembre 2026 sono 810 (+30 rispetto al 2025); nel 16% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’84% saranno a termine. Si concentreranno per il 73,6% nel settore dei servizi e per il 66% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 9% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%).

In 44 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Il 7,3% delle entrate sarà destinato a personale in possesso di un titolo terziario (laurea o Its), mentre una quota pari al 27,2% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni. Le entrate previste riguarderanno per il 25% il settore dei servizi di alloggio e ristorazione, per il 19% il commercio, per l’11% i servizi alle persone e infine per il 45% gli altri settori.