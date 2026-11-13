Bollette della luce, dal 2027 un nuovo sistema per contenere i prezzi: ecco chi potrebbe risparmiare

Una possibile riduzione delle bollette elettriche per famiglie e aziende, ma non uno sconto uguale per tutti. È questo l'obiettivo del nuovo intervento approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre, che punta a limitare l'effetto dei rincari del gas sul prezzo dell'elettricità.

Il provvedimento, destinato a entrare in funzione dal 1° gennaio 2027, riguarda innanzitutto le centrali che utilizzano gas per produrre energia. Il sistema prevede un meccanismo di compensazione quando il prezzo del combustibile sui mercati europei supera una determinata soglia, fissata a 58,9 euro per megawattora. L'obiettivo è evitare che eventuali aumenti del gas si traducano interamente in un maggiore costo dell'energia elettrica, con effetti sulle bollette pagate dagli utenti.

Per capire chi potrà beneficiare della misura bisogna però distinguere le diverse tipologie di contratto. I vantaggi più diretti sono attesi per chi ha una fornitura elettrica a prezzo variabile collegata all'andamento del mercato all'ingrosso. In questi casi, un'eventuale diminuzione dei prezzi potrebbe riflettersi anche sulle fatture. Diversa la situazione per i contratti a prezzo fisso, nei quali il costo dell'energia è già stabilito per un determinato periodo. Per queste forniture non è previsto lo stesso effetto diretto del nuovo meccanismo.

Le ricadute più consistenti sono attese sul mondo produttivo, dove i consumi elettrici possono incidere pesantemente sui bilanci. Secondo le stime diffuse dal Governo, una piccola attività artigiana con consumi annui di 40 megawattora potrebbe ottenere un risparmio nell'ordine di 280 euro nel 2027. Per le aziende di maggiori dimensioni le cifre potrebbero essere decisamente superiori: le simulazioni indicano circa 210mila euro per un'impresa alimentare con consumi di 30mila megawattora all'anno e fino a 520mila euro per una realtà energivora con caratteristiche specifiche di consumo e autoproduzione.

Si tratta comunque di valutazioni indicative, non di importi garantiti. Il risparmio effettivo dipenderà dall'andamento del mercato elettrico, dalle caratteristiche della fornitura e dai consumi. Il nuovo sistema avrà una durata limitata. È prevista una prima fase di dodici mesi, seguita da altri sei mesi durante i quali l'intervento sarà progressivamente ridotto. Il finanziamento non avverrà attraverso uno stanziamento diretto del bilancio statale, ma mediante un sistema di contributi regolato dall'Autorità per l'energia, Arera. Il provvedimento stabilisce inoltre specifiche esclusioni e limiti per evitare che i relativi costi vengano trasferiti agli utenti con contratti elettrici a prezzo fisso.