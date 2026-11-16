Cuzzago festeggia San Martino, grande partecipazione alla messa e alla processione

Cuzzago ha festeggiato ieri il patrono San Martino con una grande partecipazione di fedeli. “L’estate di San Martino non è solamente un periodo dal clima mite alle porte dell’inverno, ma un modo per ricordarci l’attenzione verso i poveri e gli ultimi ai quali San Martino è stato molto vicino durante la sua vita ”,con queste parole il parroco don Ezio Rametti ha voluto riassumere l’importante figura del santo durante la messa cantata, che ha visto la numerosa partecipazione di fedeli e autorità comunali fra le quali il sindaco Elio Fovanna.

Proprio il primo cittadino ha voluto rivolgere, al termine della celebrazione, un saluto e un ringraziamento alla comunità per il prezioso lavoro di volontariato svolto dai vari enti e gruppi che anche quest’anno non hanno mancato di arricchire la vita comunitaria del paese; il sindaco ha inoltre ricordato gli eventi del mese scorso dedicati ai Santi Martiri Fausto e Fortunato, che hanno avuto un’importante valenza storica e culturale per tutto il Comune.

La tradizionale processione con la statua del santo ha poi attraversato le vie Monterosa, Selva, Meggiola, Stretta, Cangio e piazza municipio ma quest’anno con una novità: un solenne e sontuoso carro adornato con drappo rosso ha permesso di collocare la statua di San Martino in una posizione più elevata e visibile, alleggerendo allo stesso tempo il peso per i portatori.La processione, accompagnata dalla musica del Corpo Musicale di Fomarco, ha visto per la prima volta il passaggio dello stendardo dedicato ai compatroni Fausto e Fortunato, realizzato in occasione del 215° anniversario della traslazione delle loro reliquie. La festa è terminata con un rinfresco offerto ai partecipanti e un pranzo conviviale presso l’ex Latteria Turnaria del paese.