Bollette dopo la scadenza e lettere in ritardo: disagi nel recapito postale a Domodossola

“Le segnalazioni che stanno arrivando al nostro movimento in merito al servizio di recapito postale a Domodossola meritano attenzione e risposte concrete. Diversi cittadini riferiscono di ritardi nella consegna della corrispondenza, con episodi che, se confermati, evidenziano una situazione particolarmente problematica: inviti a eventi recapitati quando gli appuntamenti si sono già svolti, comunicazioni consegnate fuori tempo utile e, soprattutto, bollette che arrivano dopo la loro scadenza”. A denunciare la situazione è il gruppo di Noi Moderati Vco, che riporta in una nota alcune segnalazioni ricevute da cittadini domesi.

“Non si tratta di semplici inconvenienti burocratici - proseguono -. Una lettera consegnata in ritardo può significare un'opportunità persa, una comunicazione importante non ricevuta o il rischio di dover affrontare conseguenze economiche per il mancato pagamento tempestivo di una bolletta. Il servizio postale è un servizio essenziale per la comunità e deve garantire puntualità, affidabilità e continuità. Come movimento politico, non intendiamo alimentare polemiche sterili né attribuire responsabilità senza le necessarie verifiche. Ma riteniamo altrettanto doveroso non ignorare le segnalazioni dei cittadini”.

“Per questo - si legge ancora nella nota - chiediamo a Poste Italiane di verificare con urgenza le criticità segnalate sul territorio di Domodossola, chiarendo se vi siano problematiche organizzative, carenze nel recapito o altre cause alla base dei ritardi. Chiediamo inoltre: una verifica puntuale dei tempi effettivi di consegna della corrispondenza; chiarimenti sulle eventuali criticità organizzative del servizio; interventi correttivi per garantire un recapito regolare e tempestivo; un riscontro sulle misure che si intendono adottare per evitare il ripetersi di questi disagi”.

“Domodossola non può diventare un territorio nel quale la posta arriva quando ormai non serve più. La puntualità nella consegna non è un favore concesso ai cittadini, ma un requisito fondamentale di un servizio che deve essere all'altezza delle esigenze della comunità. Noi Moderati - conclude il gruppo - continuerà a raccogliere le segnalazioni e a farsi portavoce delle istanze dei cittadini, affinché a un problema concreto seguano risposte altrettanto concrete. I cittadini hanno diritto a un servizio efficiente. E hanno diritto a sapere perché, quando questo non accade, nessuno interviene”.