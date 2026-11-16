L'Ente Parco Nazionale Val Grande e il comune di Vogogna hanno sottoscritto la convenzione operativa per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico dell'ex asilo di Prata, che diventerà la nuova sede del reparto carabinieri del Parco Val Grande. A firmare l'intesa sono stati il direttore dell'Ente Parco Michele Zanelli e il sindaco di Vogogna Fausto Giacinto Dotta.

La collaborazione nasce dalla richiesta di supporto per la gestione dell'intervento avanzata dal comando regione carabinieri forestale "Piemonte". L'obiettivo è dotare i carabinieri Parco, presidio fondamentale per la tutela dell'area protetta, di una struttura moderna, sicura e sostenibile. L'opera ha un valore complessivo aggiornato di circa 850.000 euro e rientra nelle risorse del programma ministeriale "Parchi per il Clima" (annualità 2025). Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica finanzierà in larga parte gli interventi di efficientamento energetico, mentre l'Ente Parco cofinanzierà le opere strutturali. L'edificio, acquisito a titolo gratuito e già assegnato dall'agenzia del demanio in uso governativo al reparto carabinieri "Val Grande", ne diventerà la nuova sede operativa. I lavori permetteranno all'immobile di salire di almeno due classi energetiche e di rispettare pienamente le normative sulla stabilità sismica previste per il territorio comunale.

“Con questa convenzione l'Ente Parco mette a disposizione competenze e risorse per dare ai Carabinieri Parco un immobile all'altezza del lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della Val Grande — dichiara Michele Zanelli, direttore dell'Ente Parco Nazionale Val Grande —. È anche un esempio concreto di come i fondi di "Parchi per il Clima" possano tradursi in edifici più efficienti, recuperando un luogo che appartiene alla storia della comunità di Vogogna”. Soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale, che sottolinea come l'intesa consolidi e rafforzi la presenza dei carabinieri forestali sul territorio, riqualificando al tempo stesso un patrimonio immobiliare storico della comunità con i più alti standard di efficienza energetica e sicurezza.