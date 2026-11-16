Torna anche quest’anno “Il Mulino di Babbo Natale”, una giornata di festa dedicata ai più piccoli al Mulino di Sasseglio, a Druogno, in programma sabato 28 novembre. Appuntamento alle 15.00 per l’arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi. I bambini avranno anche l’opportunità di entrare nel mulino per consegnare la propria letterina e ricevere un regalo.

Come da tradizione, la giornata avrà anche scopo benefico con il “Regalo solidale”. Alle 15.30 arriveranno infatti i Babbi Natale in motocicletta, per la consegna dei regali solidali alla Croce Rossa. Quest’ultima procederà poi con la distribuzione dei regali ai bambini del territorio, in collaborazione con altre realtà solidali attive in provincia.

La raccolta dei regali solidali è già iniziata. È possibile donare giocattoli nuovi oppure usati (perché in buono stato) consegnandoli alla sede del Moto Club Vigezzo, in via Marconi a Santa Maria Maggiore, il venerdì dalle 18.00 in poi, oppure telefonando al numero 342 3928918. È gradita la consegna dei giocattoli già incartati, con l’indicazione F o M per indicare maschio o femmina e il numero corrispondente all’età per cui il giocattolo è adatto.