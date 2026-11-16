Radar in Ticino, i controlli della velocità dal 16 al 22 novembre: ecco tutte le località

La Polizia cantonale e le polizie comunali ticinesi hanno pubblicato il nuovo calendario dei controlli della velocità in programma dal 16 al 22 novembre 2026, nell'ambito delle attività di prevenzione e sicurezza stradale.

Le autorità ricordano che l'eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, con conseguenze che possono essere anche gravi o mortali. Da qui l'invito rivolto agli automobilisti a rispettare i limiti previsti e ad adottare comportamenti prudenti alla guida, per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Polizie comunali: Gnosca, Claro, Castione, Bellinzona, Arbedo, Giubiasco, Sant'Antonino, Cadenazzo, Gorduno.

Distretto di Locarno

Polizia cantonale: San Nazzaro.

Polizie comunali: Locarno, Riazzino.

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Rivera, Comano, Barbengo, Pambio-Noranco.

Polizie comunali: Pambio-Noranco, Davesco-Soragno, Vico Morcote, Grancia, Montagnola, Origlio, Massagno, Caslano, Curio, Madonna del Piano, Lugano, Molino Nuovo, Agno, Bioggio, Cadro, Cassarate, Melide, Bironico, Taverne, Lamone.

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali: Chiasso, Coldrerio.

Controlli della velocità semi-stazionari

Bellinzona, Cugnasco, Serocca d'Agno, Viganello.

Possibili anche controlli non annunciati

Dall'elenco sono esclusi i rilevamenti effettuati con le vetture civetta e con le pistole laser, strumenti riservati al contrasto delle infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

La comunicazione preventiva non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, in seguito al parere negativo espresso dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

La Polizia cantonale mantiene comunque la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli della velocità non annunciati, con l'obiettivo di reprimere le violazioni più gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Le autorità precisano infine che i controlli programmati potrebbero non essere effettuati per esigenze di servizio o problemi tecnici.