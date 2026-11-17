Slitta di un altro anno il termine previsto per l'introduzione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano. La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il decreto che sposta la scadenza dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027.

Il provvedimento interessa direttamente il Piemonte, insieme a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le quattro regioni chiamate ad adottare misure per contenere le emissioni inquinanti prodotte dal traffico automobilistico. Il testo ha ottenuto il via libera di Montecitorio con 130 voti favorevoli, 83 contrari e 5 astenuti. L'iter parlamentare non è però ancora concluso: il decreto è passato al Senato, dove è iniziato l'esame in Commissione Ambiente.

Durante la discussione alla Camera sono stati accolti anche alcuni ordini del giorno, tra cui quello relativo alla necessità di rivedere la pianificazione ambientale tenendo maggiormente conto delle caratteristiche geografiche e climatiche della Pianura Padana, un territorio particolarmente esposto ai fenomeni di accumulo degli inquinanti atmosferici. Il confronto parlamentare ha inoltre riportato l'attenzione sulla necessità di potenziare le alternative all'utilizzo dei mezzi privati, attraverso maggiori investimenti nel trasporto pubblico locale, nei collegamenti ferroviari e nella logistica sostenibile.

Per gli automobilisti piemontesi, il rinvio rappresenta un ulteriore periodo di tempo prima dell'entrata in vigore delle restrizioni strutturali previste per i diesel Euro 5. Restano comunque da rispettare le eventuali limitazioni già applicate a livello regionale e locale, comprese quelle legate agli episodi di maggiore inquinamento atmosferico.