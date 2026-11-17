Ridurre il tempo dedicato alle operazioni ripetitive, senza cambiare i programmi già utilizzati né togliere centralità al lavoro delle persone. È questo l’obiettivo di bAIt Agent, il nuovo progetto di BAIT Service di A&B Consulting S.r.l., che porta nelle aziende agenti di intelligenza artificiale pensati per affiancare il personale nelle attività quotidiane.

Per le PMI con esigenze organizzative sempre più complesse, l’intelligenza artificiale può aiutare a migliorare i processi e a liberare tempo da dedicare alle attività strategiche. Per BAIT Service, rimandare l’adozione di soluzioni adeguate può anche tradursi in uno svantaggio competitivo rispetto al mercato.

«Il valore dell’intelligenza artificiale non risiede soltanto nella capacità di automatizzare un processo, ma soprattutto nel tempo e nelle competenze che riesce a restituire alle persone », spiega Roberto Birocchi, CEO e co-fondatore di BAIT Service.

Un supporto per i diversi reparti aziendali

bAIt Agent si integra nei processi aziendali attraverso colleghi digitali specializzati, progettati per supportare le attività dei diversi reparti: amministrazione e contabilità, direzione, commerciale, magazzino e produzione.

Ogni azienda può automatizzare le attività, anche di un singolo reparto o estendere gradualmente la soluzione ad altre aree, in base alle proprie esigenze e priorità, senza dover trasformare l'intera organizzazione.

L’obiettivo è ridurre le operazioni manuali e ripetitive e migliorare l’efficienza complessiva, lasciando ai collaboratori più tempo per decisioni, relazioni e attività a maggior valore aggiunto. Il percorso comprende anche la formazione del personale, per favorire un utilizzo corretto, consapevole ed efficace delle nuove tecnologie AI.

Gli agenti si integrano con i gestionali già in uso

Uno degli aspetti su cui BAIT Service punta è la possibilità di utilizzare bAIt Agent con gli strumenti informatici già presenti in azienda. Gli agenti digitali sono progettati per integrarsi con i software gestionali (ERP, CRM e MES) e le altre applicazioni esistenti, senza imporre la sostituzione delle infrastrutture tecnologiche.

Se un’azienda decide di sostituire o aggiornare i propri sistemi informativi, gli agenti possono essere adattati al nuovo ambiente tecnologico, preservando il valore dell’investimento già effettuato.

Protezione dei dati e controllo umano

L’impiego dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali richiede particolare attenzione alla protezione delle informazioni, soprattutto quando gli agenti lavorano con dati amministrativi, commerciali o strategici. Per questo bAIt Agent pone al centro la riservatezza e un principio preciso: i dati devono rimanere sotto il controllo dell’impresa.

«La fiducia delle imprese rappresenta un elemento essenziale nell’adozione di queste tecnologie. La protezione dei dati e la gestione responsabile delle informazioni devono accompagnare ogni fase del processo di innovazione», sottolinea Giuseppe Anastasio, CFO e cofondatore di BAIT Service.

Il ruolo delle persone resta altrettanto importante. Gli agenti digitali possono elaborare informazioni, eseguire operazioni automatizzate e offrire supporto ai processi decisionali, ma la supervisione e il controllo delle attività rimangono affidati agli operatori aziendali. L’intelligenza artificiale viene dunque proposta come un supporto alle competenze umane, non come una loro sostituzione.

Con bAIt Agent, BAIT Service vuole rendere questa tecnologia accessibile anche alle piccole e medie imprese, e non soltanto alle grandi organizzazioni. Il progetto si inserisce nel percorso dell’azienda, che opera da anni nel settore ICT, dalla gestione delle infrastrutture informatiche alla cybersecurity e allo sviluppo software.