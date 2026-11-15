Affitto fino a 500 euro al mese per i genitori separati: più fondi per il 2027

Affrontare una separazione può significare anche dover trovare una nuova casa, continuando nel frattempo a contribuire al mantenimento dei figli. Una situazione che, soprattutto per chi dispone di un reddito contenuto, può trasformarsi in una difficoltà economica importante. Per sostenere questi genitori è stato istituito un fondo nazionale che contribuisce al pagamento dell'affitto. La novità riguarda le risorse disponibili per il 2027, destinate a salire da 20 a 50 milioni di euro grazie a un incremento di 30 milioni previsto dal decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri.

Il contributo può coprire la metà del canone di locazione sostenuto dal beneficiario, fino a un massimo di 6mila euro all'anno, equivalenti a 500 euro mensili. Non si tratta quindi di un importo fisso riconosciuto a tutti: la somma dipende dall'affitto effettivamente pagato. Per accedere alla misura occorre essere legalmente separati o divorziati e non aver ottenuto l'assegnazione della precedente abitazione familiare. È inoltre necessario avere un contratto di locazione ed essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli. Il limite economico previsto è di 35mila euro di reddito dichiarato. Un aspetto importante riguarda il criterio utilizzato per verificare la situazione economica: il riferimento è al reddito e non all'Isee.

Sono previste anche condizioni relative alla proprietà di altri immobili. In particolare, il richiedente non deve possedere abitazioni nello stesso Comune in cui si trova la casa familiare o nei Comuni limitrofi, entro un raggio di 50 chilometri. Per chi ha già partecipato alla prima fase della misura, le prossime settimane saranno dedicate all'assegnazione dei contributi. Le domande si sono chiuse il 28 ottobre e la liquidazione degli importi ai beneficiari ammessi è prevista nel mese di dicembre. Dai dati relativi alle richieste emerge che il 61% delle domande è stato presentato da donne. Il costo medio dell'affitto dichiarato dai richiedenti è di circa 458 euro al mese, una spesa significativa per chi deve mantenere due nuclei abitativi dopo la fine di una relazione.