Cna Piemonte: "Energia elettrica più cara del 30,7% rispetto alla media europea"

Le micro e piccole imprese italiane continuano a pagare l'energia elettrica molto più cara rispetto ai concorrenti europei e alle grandi aziende nazionali. Una situazione che pesa anche sul tessuto produttivo piemontese, caratterizzato da una forte presenza di attività artigiane, manifatturiere, commerciali e di servizi, per le quali il costo dell'energia rappresenta una voce significativa dei bilanci aziendali.

È quanto emerge dall'Osservatorio Energia 2026 della CNA, che evidenzia uno squilibrio strutturale ormai difficilmente sostenibile: nel 2025 le imprese con consumi inferiori a 20 MWh annui hanno pagato l'elettricità 465 euro per MWh, il 30,7% in più rispetto alla media europea, con una differenza di 101 euro. Ancora più marcato il divario rispetto alle grandi imprese italiane, che sostengono un costo di appena 130 euro per MWh: ben 335 euro in meno.

A penalizzare le attività di minori dimensioni non sono soltanto le quotazioni dell'energia, ma anche la struttura delle bollette. Per le imprese con consumi più bassi, infatti, la componente energia rappresenta appena il 42,2% dell'importo complessivo, mentre il resto è costituito da costi di rete, oneri e imposte.

Il quadro è aggravato dalla forte dipendenza energetica dell'Italia dall'estero, pari al 73,9%, e dalle tensioni internazionali che continuano a incidere sull'andamento dei prezzi. Nei primi dieci mesi del 2026 il prezzo all'ingrosso dell'elettricità è aumentato del 32,6% rispetto alla media del 2025.

“Non possiamo continuare a chiedere alle nostre imprese di essere competitive, di innovare e di investire, mentre il costo dell'energia rimane così distante da quello sostenuto dai concorrenti europei – dichiara Giovanni Genovesio, presidente CNA Piemonte –. Per il nostro territorio, dove il sistema produttivo si fonda su una rete diffusa di micro e piccole imprese, questa situazione rappresenta un freno concreto alla crescita. Dalle attività manifatturiere ai laboratori artigiani, fino al commercio e ai servizi, l'energia costituisce un costo che incide direttamente sui margini e sulla capacità di programmare nuovi investimenti. È necessario ristabilire condizioni di maggiore equità, perché non è accettabile che siano proprio le imprese più piccole a sostenere proporzionalmente gli oneri più pesanti. Costi che negli ultimi dodici mesi sono più che raddoppiati”.

L'Osservatorio conferma inoltre lo svantaggio competitivo italiano rispetto ai principali Paesi europei: nel 2025 il prezzo medio dell'elettricità pagato dalle imprese in Italia superava del 10,3% quello della Germania, del 51,2% quello della Francia e del 63% quello della Spagna. Criticità analoghe riguardano il gas naturale, che nel 2025 è costato alle piccole imprese italiane il 9,3% in più rispetto alle aziende europee della stessa fascia di consumo.

“Il problema non è soltanto quanto costa l'energia, ma come viene costruita la bolletta e su chi ricadono i maggiori oneri – sottolinea Delio Zanzottera, segretario regionale CNA Piemonte –. Se per una microimpresa meno della metà della bolletta elettrica è rappresentata dall'energia effettivamente acquistata, significa che esiste uno squilibrio sul quale la politica deve intervenire. Servono una revisione strutturale degli oneri, maggiore trasparenza e strumenti che permettano anche alle imprese più piccole di accedere a condizioni di fornitura competitive. Occorre inoltre favorire l'autoproduzione, le comunità energetiche e gli investimenti nell'efficienza, attraverso misure realmente accessibili alle micro e piccole imprese”.

“Non chiediamo interventi emergenziali destinati a esaurirsi in pochi mesi, ma una politica energetica capace di dare certezze alle imprese – conclude Zanzottera –. Ridurre il costo dell'energia significa liberare risorse per investimenti, innovazione e occupazione. È una questione di competitività, ma anche di tenuta economica e sociale dei nostri territori”.

CNA Piemonte ribadisce pertanto la necessità di una riforma strutturale della bolletta energetica, che riduca gli oneri impropri, corregga le disparità tra le diverse fasce di consumo e sostenga la transizione energetica delle micro e piccole imprese, affinché il costo dell'energia non continui a rappresentare un ostacolo allo sviluppo del sistema produttivo piemontese.