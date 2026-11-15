Pensioni, aumenti nel 2027: chi li riceverà a gennaio e chi dovrà aspettare

Non tutti i pensionati vedranno aumentare il proprio assegno nello stesso momento. Con l'arrivo del 2027 entreranno in gioco le nuove regole di rivalutazione delle pensioni, ma per una parte dei beneficiari sarà necessario attendere alcune settimane in più prima di ricevere l'importo aggiornato.

La differenza dipenderà soprattutto dall'ammontare della pensione. Chi percepisce fino a 2.447,40 euro lordi al mese dovrebbe trovare l'adeguamento già nel cedolino di gennaio. Per chi supera questa soglia, invece, il ricalcolo sarà completato entro il primo trimestre dell'anno, con il riconoscimento delle somme spettanti attraverso un conguaglio.

La novità interesserà circa 16,5 milioni di pensionati italiani. Di questi, secondo le indicazioni fornite dall'Inps durante un'audizione parlamentare sulla manovra economica, saranno circa 3,6 milioni quelli coinvolti dalla seconda fase degli aggiornamenti.

Il motivo del differimento è di natura organizzativa. L'Istituto deve infatti adeguare le proprie procedure a un sistema che distingue maggiormente gli importi delle pensioni, prevedendo trattamenti differenti a seconda della fascia economica.

Il principio resta quello di compensare, almeno in parte, l'aumento del costo della vita. La rivalutazione sarà piena per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo, mentre per le pensioni più elevate verrà riconosciuta una quota progressivamente inferiore dell'inflazione.

Nel dettaglio, il nuovo meccanismo prevede sei livelli: il 100% della rivalutazione per gli assegni fino a 2.447,40 euro, l'85% fino a 3.059,25 euro, il 53% fino a 3.671,10 euro, il 47% fino a 4.894,80 euro e il 37% fino a 6.118,50 euro. Per gli importi superiori a quest'ultima cifra la quota riconosciuta sarà del 32%. Questo non significa che una pensione aumenterà del 100%, dell'85% o del 53%. Le percentuali indicano infatti quanta parte dell'inflazione sarà utilizzata per calcolare l'adeguamento dell'assegno. Per i pensionati interessati dal rinvio, quindi, non si tratta della perdita della rivalutazione, ma di un'attesa legata all'applicazione delle nuove modalità di calcolo. Le differenze maturate saranno riconosciute successivamente. Le disposizioni rientrano nella manovra economica per il 2027, ancora soggetta all'iter di approvazione parlamentare. Saranno quindi gli aggiornamenti definitivi dell'Inps a chiarire le modalità operative e gli importi effettivamente riconosciuti ai pensionati.