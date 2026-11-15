Artigiani e banche, un rapporto da ricucire: in Piemonte meno di un'impresa su cinque chiede credito

Artigiani e banche, un rapporto da recuperare. Anche perché, al momento, la situazione è piuttosto complessa: lo dicono gli ultimi dati di Cna Piemonte, presentati in occasione dell'assemblea annuale. Se infatti il credito c'è (lo concedono nell'89,1% dei casi), meno di un'azienda su cinque (18,6%) lo chiede. Un po' per sfiducia verso il sistema bancario (chi ci confida pesa per il 30,8%), un po' perché - nel sistema delle garanzie - i giovani che hanno idee spesso non hanno lo storico finanziario per ottenere finanziamenti. Succede in un caso su quattro, mentre il 34,5% lamenta l'ostacolo di criteri di valutazione tradizionali che poco si addicono alle nuove idee di business. "Il dato più preoccupante non è soltanto quello delle imprese che incontrano difficoltà nell'ottenere credito, ma quello delle imprese che hanno smesso di chiederlo – evidenzia Delio Zanzottera, segretario regionale di Cna Piemonte –. Dobbiamo intervenire su questa distanza, rafforzando la trasparenza, semplificando le procedure e costruendo strumenti di accompagnamento più vicini alla realtà delle micro e piccole imprese. Le banche devono essere interlocutori capaci di comprendere le potenzialità di un progetto, non soltanto di valutarne le garanzie. CNA Piemonte continuerà a lavorare con il sistema bancario e con le istituzioni per trasformare queste criticità in opportunità concrete".

E se oltre il 44% delle aziende ritiene la propria banca uguale a tutte le altre, c'è una richiesta del 38,5% di linee di credito dinamiche e proporzionali al giro d'affari reale. Quasi il 32% dice che la banca non comprende il loro business.

Percorso troppo difficile

"Si evidenziano problematiche che vanno al di là del rapporto tra la singola banca e l'impresa - dice il presidente di Cna Piemonte, Giovanni Genovesio - Tanti si scoraggiano per la grande difficoltà nell'arrivare alla richiesta di credito, per una regolamentazione che soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese complica il percorso".

"Bisogna iniziare un percorso per valutare le normative anche europee che limitano l'accesso al credito - prosegue - Abbiamo la necessità di ricondurre i rapporti con le banche alla normalità, altrimenti perdiamo un patrimonio importante come quello dell'artigianato e delle piccole e medie imprese".

Mai dire rating

Ma c'è anche poca conoscenza (auto conoscenza) visto che quasi il 68% delle aziende non conosce il proprio rating bancario. "La mancanza di trasparenza è il vero freno al dialogo - dicono da Cna Piemonte - se il giudizio sulla propria affidabilità finanziaria resta un segreto inaccessibile, come si può negoziare con la banca?".

Dove si usa

Chi ottiene credito lo utilizza nella stragrande maggioranza dei casi in investimenti per i macchinari (70,3%), ma solo l'8,9% in ricerca e sviluppo. Quasi un'azienda su due chiede finanziamenti per avere ossigeno nella gestione quotidiana (47,3%).

Fiducia in calo

I numeri parlano anche di un clima di fiducia in calo del 44,2% nel primo semestre dell'anno. Stravincono i pessimisti anche nelle previsioni per la fine dell'anno (-48,9%). Se la domanda, infine, è quando si uscirà dalla crisi, un'azienda su tre ritiene serva oltre un anno (in aumento rispetto al 29,8% dell'anno passato), mentre l'incertezza è ancora la risposta dominante (38,1% di "non so").

