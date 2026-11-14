Via libera del Consiglio regionale del Piemonte alla proposta per estendere l'intramoenia agli infermieri

Un nuovo strumento per rendere più attrattive le professioni sanitarie, trattenere il personale all'interno delle strutture pubbliche e potenziare l'offerta di prestazioni per i cittadini. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato, con 43 voti favorevoli e 3 consiglieri non partecipanti al voto, la proposta di legge al Parlamento intitolata "Disposizioni in materia di esercizio dell'attività libero-professionale delle professioni sanitarie", a prima firma del consigliere Luigi Icardi (Lega).

Il provvedimento punta a modificare l'attuale quadro normativo nazionale, allargando una facoltà finora riservata esclusivamente al personale medico: "Con questa norma chiediamo al Parlamento di estendere agli infermieri e a tutti i professionisti sanitari la possibilità di esercitare la libera professione intramoenia – ha spiegato Icardi –. I tempi sono maturi per superare il vincolo di esclusività, con l’obiettivo di favorire la permanenza dei professionisti all’interno del servizio sanitario pubblico grazie agli incentivi economici, rendere più attrattive le professioni sanitarie e garantire maggiori prestazioni". Il primo firmatario ha inoltre ricordato come a livello nazionale sia già in corso l'esame del disegno di legge delega in materia, auspicando che l'impulso proveniente dalla Regione Piemonte possa offrire un contributo concreto al rafforzamento della sanità pubblica.

Il testo ha raccolto il plauso compatto delle forze di maggioranza, che ne hanno evidenziato le ricadute positive sul reclutamento e sulla valorizzazione del personale. Silvio Magliano (Lista Cirio) ha sottolineato come la proposta prenda in seria considerazione le istanze avanzate da tempo dalla categoria, aprendo un percorso di riconoscimento economico e di carriera. Sulla stessa linea Gianluca Godio (Fratelli d'Italia), secondo cui il superamento del vincolo di esclusività aiuterà a fronteggiare la carenza di infermieri e a rispondere al crescente fabbisogno di assistenza, e Davide Buzzi Langhi (Forza Italia), che ha espresso l'auspicio di un iter rapido e positivo in Parlamento a beneficio dell'intero sistema sanitario piemontese.

Sul fronte dell'opposizione si sono invece registrate posizioni articolate. Gianna Pentenero (Partito Democratico) ha annunciato il voto favorevole del gruppo poiché il perimetro della proposta resta circoscritto all'attività intramoenia, offrendo un'opportunità aggiuntiva per trattenere i lavoratori nel pubblico, pur ribadendo la necessità di un intervento strutturale sul contratto nazionale e sulle condizioni di sicurezza lavorativa. Scelta opposta da parte di Alice Ravinale (Alleanza Verdi e Sinistra), che pur riconoscendo l'esistenza di un bisogno reale ha motivato la mancata adesione al testo con il timore che la misura finisca per legittimare una progressiva privatizzazione dei servizi sanitari, chiedendo invece investimenti diretti su stipendi, orari sostenibili e conciliazione tra vita e lavoro per garantire una sanità pienamente pubblica e accessibile a tutti.