Controlli elettronici della velocità: ecco dove saranno questa settimana

La Polizia di Stato ha diffuso l’elenco aggiornato delle strade e delle autostrade che, nel corso della settimana, saranno interessate dai controlli elettronici della velocità previsti dal programma nazionale di prevenzione e sicurezza stradale.

L’iniziativa mira a favorire una guida più prudente e consapevole, promuovendo il rispetto dei limiti e contribuendo a ridurre il rischio di incidenti lungo le principali arterie del Paese.

Di seguito sono indicate le tratte in cui, nei prossimi giorni, saranno attivi gli autovelox mobili e fissi, organizzate per data e tipologia di strada, così da permettere agli automobilisti di informarsi e adottare comportamenti di guida corretti e responsabili.

18 novembre 2025

Autostrade: A32 Torino–Bardonecchia (TO), A21 (AT)

Strade statali: SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali: SP1 delle Grange (VC), SP53 San Giorgio Canavese (TO)

19 novembre 2025

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 (AL), A26 (AL), A8 (NO)

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS456 del Turchino (AT), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO)

20 novembre 2025

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 (AL), A8 (NO)

Strade statali: SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino–Bardonecchia (TO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS MASERA (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO)

21 novembre 2025

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 (AL), A8 (NO)

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino–Bardonecchia (TO), SS34 del Lago Maggiore (VB), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade regionali: SR458 di Casalborgone (AT)

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO)

22 novembre 2025

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 (AL), A8 (NO)

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS23 Colle del Sestriere (TO), SS706 (AT)

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP229 Lago d’Orta (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO)

23 novembre 2025

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A8 (NO)

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN e AT), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS MASERA (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale di Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO)